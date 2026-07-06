La possibilité de gérer les cartes de transport Troika est désormais disponible dans l'application Yandex Go

L'équipe de Yandex Go continue d'élargir son écosystème de services. Cette fois, l'entreprise a présenté une version au design spécial de la carte Troika, élément indissociable du système de transport de Moscou. Désormais, les utilisateurs peuvent lier cette carte de transport directement à l'application mobile Yandex Go et surveiller son solde à distance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'introduction de cette nouvelle fonctionnalité crée un confort considérable pour les passagers. En particulier, il est désormais possible de consulter le solde actuel de la carte via la section « Transport » de l'application. Pour ce faire, il suffit à l'utilisateur de saisir le numéro à 10 chiffres de la carte dans le système. Selon ixbt.com, cette intégration permet non seulement de vérifier le solde, mais aussi de recharger le compte instantanément.

Gestion du système de paiement et des tarifs

Le processus de recharge du solde de la carte s'effectue via n'importe quelle carte bancaire liée au profil Yandex Go. Une fois le paiement effectué, il est nécessaire de valider les fonds sur la carte physique en la présentant à un tourniquet de métro ou à un validateur de transport terrestre. Cette méthode élimine la nécessité de faire la queue aux guichets.

Il est également possible d'acheter divers titres de transport à durée limitée via l'application. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir des abonnements allant d'un jour à un an, basés sur les tarifs en vigueur. Il s'agit d'une solution financièrement avantageuse pour ceux qui utilisent régulièrement les transports en commun.

Plans futurs et numérisation

Yandex Go ne compte pas se limiter à une seule carte. Dans un avenir proche, il est prévu d'ajouter la possibilité de lier plusieurs cartes Troika à un seul compte utilisateur. Cela sera particulièrement utile pour ceux qui souhaitent gérer les dépenses de transport des membres de leur famille depuis un seul endroit.

En outre, l'entreprise travaille à l'abandon total des supports plastiques. À l'avenir, le lancement d'une carte de transport virtuelle est envisagé. Grâce à cette technologie, les passagers pourront payer leur trajet sans carte plastique, uniquement à l'aide d'un smartphone. Actuellement, il est possible d'acheter des cartes Troika au design spécial via Yandex Museum et Yandex Market.

Sur le marché ouzbek, des solutions numériques similaires se développent activement via le système ATTO. Cette nouveauté sur le marché russe prouve une fois de plus que l'intégration des services de transport dans des super-applications uniques est une tendance mondiale. Il est fort probable que de telles commodités soient également mises en œuvre dans les services Yandex d'autres régions à l'avenir.