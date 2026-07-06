Suivez le match Portugal vs Espagne en direct avec nous

Le match entre le Portugal et l'Espagne, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Zamin.uz peut être suivi via notre direct commenté sur le site.

La rencontre débutera le 7 juillet à 00h00. Tout au long du match, les buts, les occasions dangereuses, les remplacements, les cartons jaunes et rouges ainsi que les décisions arbitrales seront rapportés en temps réel.

Côté Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et João Félix seront sur le terrain. L'Espagne comptera sur Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo et Rodri.

Les supporters qui n'ont pas la possibilité de regarder le match en direct peuvent suivre les détails de la rencontre Zamin.uz minute par minute sur le site.