Tournant inattendu pour Cristiano Ronaldo : un nouveau rôle proposé en équipe du Portugal

Après la participation décevante de l'équipe du Portugal à la Coupe du Monde, les discussions autour de l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo ont pris une nouvelle ampleur. Suite à la défaite contre l'Espagne, scellée par l'unique but de Mikel Merino, le sélectionneur Roberto Martínez a démissionné. Cela a suscité diverses spéculations sur le futur remplaçant à la tête de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, des idées inattendues circulent dans le monde du football sur la possibilité pour Cristiano Ronaldo de poursuivre sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur. Notamment, le célèbre commentateur sportif Jeff Stelling a suggéré sur talkSPORT que Ronaldo serait un candidat approprié pour le poste de sélectionneur. Selon lui, cette étape permettrait à la star de 39 ans de rester au cœur de l'équipe et de maintenir son influence.

Ronaldo sur le banc : Humour et réalité

Cette proposition a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux et parmi les experts. L'ancien joueur Gabby Agbonlahor a abordé cette idée avec humour, soulignant que si Ronaldo devenait entraîneur, il « s'inclurait lui-même dans le onze de départ pour les cinq prochains tournois majeurs ». Derrière cette ironie se cachent des inquiétudes quant au fait que Ronaldo ne veuille toujours pas quitter le terrain et puisse faire passer ses ambitions personnelles avant les intérêts de l'équipe.

Parallèlement, Agbonlahor a vivement critiqué la performance de Ronaldo lors de cette Coupe du Monde. Selon lui, l'attaquant a très peu bougé sur le terrain et a eu du mal à créer des espaces pour ses coéquipiers. L'expert estime que le style de jeu et la condition physique de Ronaldo pourraient être la cause de l'élimination du Portugal.

Jeff Stelling a également rejoint l'avis d'Agbonlahor, notant que l'âge de Ronaldo commence à peser. Il a déclaré que lors du match contre l'Espagne, Cristiano était nettement en retard sur ses adversaires en termes de vitesse. « Je me souviens de Ronaldo à son apogée, jouant de manière incroyable. Je ne veux pas qu'il ternisse son image », a ajouté Stelling.

L'avenir et la question de la nouvelle génération

Pour Ronaldo, qui n'est plus qu'à quatre buts de la barre des 150 réalisations avec l'équipe du Portugal, ce chiffre revêt une importance historique. Cependant, les experts s'inquiètent de la limitation des opportunités pour les jeunes joueurs talentueux. L'élimination précoce de l'équipe pourrait susciter un sentiment de mécontentement parmi les jeunes étoiles.

Actuellement, la Fédération portugaise de football est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Ronaldo sera-t-il nommé entraîneur ou poursuivra-t-il sa carrière en tant que joueur ? Cette question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, la « dernière danse » de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football pourrait se terminer de manière plus dramatique que prévu.