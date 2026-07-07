Kinopoisk lance une section dédiée aux fans d'anime

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Kinopoisk lance une section dédiée aux fans d'anime

La plateforme Kinopoisk, l'un des plus grands services de streaming en Russie, a lancé une section dédiée aux amateurs d'anime. Cette nouveauté a été annoncée le 7 juillet, parallèlement à la première de la série « Ghost in the Shell », basée sur le célèbre manga. Désormais, les utilisateurs peuvent trouver tout le contenu lié au monde de l'animation japonaise via une interface unique et pratique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle section propose les projets les plus populaires de la plateforme, notamment « Attack on Titan », « Gachiakuta », « Dandadan » et « Spy x Family ». De plus, pour améliorer l'expérience utilisateur, des collections thématiques, un classement mensuel du Top 10 et un système de recommandations personnalisées ont été introduits. L'algorithme de recommandation est basé sur l'historique de visionnage et les notes attribuées par l'utilisateur.

Croissance de l'audience anime et nouvelles opportunités

Selon Ixbt.com, l'intérêt pour les projets d'animation sur la plateforme augmente rapidement. Depuis le début de 2024, le nombre d'abonnés ayant regardé des anime sur Kinopoisk a dépassé les 4,5 millions, et le nombre de notes attribuées à ces projets a franchi la barre des 3,8 millions. Ces chiffres montrent que l'anime n'est plus seulement un intérêt de niche, mais une partie intégrante de la culture de masse.

Au cours du premier semestre de l'année, les projets ayant le plus attiré l'attention du public sont :

  • « Gachiakuta » ;
  • « That Time I Got Reincarnated as a Slime » ;
  • « Handyman Saitou in Another World » ;
  • « Attack on Titan » ;
  • « Fire Force ».
Parmi les nouveautés techniques, les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir la piste audio japonaise comme langue principale si l'audio original est disponible. Cela permet aux fans d'anime de regarder l'œuvre dans son atmosphère authentique, avec des sous-titres.

Les changements visuels n'ont pas été oubliés. Des arrière-plans thématiques basés sur des motifs d'anime populaires sont apparus dans les profils des utilisateurs. De plus, une fonction permettant de choisir une icône alternative de l'application a été ajoutée pour les utilisateurs d'appareils iOS.

Tout au long du mois de juillet, le service prévoit de présenter une série de premières importantes. Parmi celles-ci, outre le nouveau « Ghost in the Shell », figure la troisième saison très attendue de la série « Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ». Ces mesures font partie de la stratégie de la plateforme visant à renforcer sa position sur le marché de l'anime dans la région.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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