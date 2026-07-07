Tornade terrifiante en Chine : un homme emporté avec son canapé depuis le 12e étage

Une puissante tornade observée dans le centre de la Chine a causé des destructions majeures. La catastrophe naturelle a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Le cas le plus stupéfiant est celui d'un homme emporté par le vent avec son canapé depuis un appartement au 12e étage.

Selon CNN, lors de la tornade survenue le 6 juillet dans la province du Hubei, la vitesse du vent a atteint 260 km/h. La catastrophe a fait au moins 11 morts et plus de 331 blessés. Des milliers de logements et d'infrastructures ont été gravement endommagés.

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans la ville de Huanggang. Selon les médias locaux, le vent violent a soulevé un homme de 30 ans vivant au 12e étage, l'emportant avec son canapé et d'autres meubles. La victime a été admise en soins intensifs dans un état grave.

Dans certaines régions, la tornade a même soulevé des poids lourds, les projetant à des dizaines de mètres. La ville d'Ezhou a également subi des dégâts considérables, avec cinq décès recensés. Plus de 3 000 spécialistes ont été mobilisés pour les opérations de secours.

Les experts soulignent que de telles tornades sont très rares dans la province du Hubei. Cette catastrophe pourrait être liée aux pluies de mousson estivales et à l'influence du typhon « Maysak ».

Parallèlement, de fortes inondations sont observées dans les régions du sud de la Chine. Au Guangxi, quatre personnes sont mortes et huit sont portées disparues. À Hangzhou, des précipitations historiques ont été enregistrées.

Les inondations ont provoqué une autre situation dangereuse : plus de 800 serpents se sont échappés d'une ferme inondée. Parmi eux, des espèces extrêmement venimeuses comme des cobras. Les autorités locales continuent les recherches avec des équipes spécialisées.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a ordonné à tous les services de secours de fournir une aide rapide aux victimes et d'évacuer immédiatement les habitants des zones dangereuses.