Blue Origin, l'entreprise fondée par Jeff Bezos, lève 10 milliards de dollars

Blue Origin, la société spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos, a lancé sa première levée de fonds externe majeure de son histoire. Selon The New York Times, l'entreprise prévoit d'attirer 10 milliards de dollars d'investissement sur la base d'une valorisation boursière de 130 milliards de dollars. Ces fonds serviront à renforcer la position de l'entreprise dans l'exploration spatiale et les vols commerciaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour d'investissement est mené par Coatue Asset Management, qui devrait injecter environ 4 milliards de dollars. Jeff Bezos lui-même alloue également 2 milliards de dollars au projet, le reste étant couvert par d'autres grands investisseurs. Il s'agit d'un tournant majeur pour Blue Origin, car jusqu'à présent, l'entreprise fonctionnait principalement grâce aux fonds personnels de Bezos.

Défis techniques et nouveaux objectifs

Le processus de collecte de fonds intervient à une période complexe pour l'entreprise. Fin mai, la fusée New Glenn, projet phare de Blue Origin, a explosé lors d'un test. Actuellement, les experts étudient les causes de cette défaillance, mais la direction n'a pas renoncé à son intention de préparer la fusée pour un vol d'ici la fin de l'année. De plus, la restauration de l'unique pas de tir de la base de Cape Canaveral nécessite également des dépenses importantes.

La priorité absolue de l'entreprise est de soutenir la mission lunaire Artemis menée par la NASA. La fusée New Glenn devrait jouer un rôle clé dans cette mission. Parallèlement, Blue Origin avance des plans ambitieux tels que la création de centres de données (data-center) dans l'espace. Cela permettra de transférer une partie des capacités de calcul de la Terre vers l'orbite.

Concurrence et Internet par satellite

Blue Origin vise également à développer son propre réseau Internet par satellite. Ce projet fournira une connectivité haut débit aux agences gouvernementales et aux grandes entreprises grâce à des milliers de satellites. À cet égard, l'entreprise entre en concurrence directe avec SpaceX, dirigée par Elon Musk. Pour information, SpaceX a été valorisée à 1,75 billion de dollars lors d'une récente introduction en bourse (IPO).

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle montre à quel point l'économie spatiale croît rapidement. Les milliards de dollars investis dans les technologies spatiales à l'échelle mondiale porteront sans aucun doute la couverture Internet mondiale et la qualité de la recherche scientifique à un nouveau niveau. Le nouveau capital attiré par Blue Origin est stratégique pour ne pas être distancé dans cette course.