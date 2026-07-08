Venus Aerospace lève 90 millions de dollars pour ses moteurs hypersoniques

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Venus Aerospace lève 90 millions de dollars pour ses moteurs hypersoniques

La startup américaine Venus Aerospace a clôturé un cycle de financement de série B de 90 millions de dollars pour développer et tester des moteurs de fusée ultra-efficaces. Le moteur de fusée à détonation rotative (RDRE) créé par l'entreprise devrait marquer une étape révolutionnaire dans l'industrie aérospatiale. Cette technologie permettra de réduire considérablement la consommation de carburant pour le lancement de charges utiles dans l'espace et pour les vols hypersoniques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce cycle de financement, mené par Mercury Fund, a vu la participation de Lockheed Martin Ventures et d'autres grands fonds de capital-risque. Selon TechCrunch, les fonds levés seront utilisés pour intégrer le moteur dans des véhicules aériens spécifiques et les tester en conditions réelles. Initialement axée sur la création d'avions hypersoniques pour passagers, l'entreprise se concentre désormais sur les systèmes de défense et les véhicules spatiaux à haute vitesse.

Abandonner les technologies traditionnelles

Bien que la technologie RDRE ait été proposée théoriquement au milieu du siècle dernier, son application pratique a longtemps été considérée comme impossible. Alors que dans les moteurs de fusée classiques, le carburant est simplement brûlé dans une chambre spéciale, dans un moteur à détonation rotative, une onde de combustion supersonique se déplace en permanence le long d'un canal annulaire. Ce processus libère beaucoup plus d'énergie et nécessite moins de carburant que les méthodes traditionnelles.

Selon les fondateurs de Venus Aerospace, Sassie et Andrew Duggleby, le développement de l'impression 3D et des simulations informatiques ces dernières années a permis de contrôler ce processus physique complexe. La principale réussite de l'entreprise réside dans le développement d'une technologie empêchant la surchauffe et la fusion du moteur. Après quatre ans de recherche, les ingénieurs ont réussi à résoudre ce problème.

Perspectives militaires et spatiales

L'entreprise travaille actuellement à l'intégration de ses moteurs dans des armes hypersoniques. Cela pourrait remplacer les moteurs à propergol solide utilisés dans les systèmes de missiles actuels. Les moteurs RDRE se distinguent non seulement par leur efficacité, mais aussi par leur réutilisabilité et leur facilité de fabrication. Ces caractéristiques sont cruciales pour les missions de défense et spatiales modernes.

Les principaux résultats obtenus par l'entreprise sont les suivants :

  • En 2025, le premier vol réussi d'une fusée utilisant le RDRE a été effectué ;
  • Plus de 600 tests au sol ont été réalisés à ce jour ;
  • La durée de fonctionnement continu la plus longue du moteur a atteint 32 secondes ;
  • Une subvention a été accordée par la Texas Space Commission pour la construction d'un nouveau banc d'essai.
Les objectifs futurs sont encore plus ambitieux. Pour répondre aux exigences des clients, il est nécessaire de faire passer la durée de fonctionnement du moteur des secondes actuelles à 6-15 minutes. Cela ouvrira de nouveaux horizons non seulement pour les objectifs militaires, mais aussi pour l'exploration spatiale. Si Venus Aerospace réalise son plan, les véhicules se déplaçant à vitesse hypersonique deviendront une partie intégrante du transport international et des systèmes de défense.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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