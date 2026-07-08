L'Argentine défend son titre : une enquête majeure ouverte à la fédération

Alors que l'équipe nationale d'Argentine lutte pour défendre son titre lors de la Coupe du Monde 2026, une enquête financière sérieuse aurait été ouverte autour de la fédération de football du pays en dehors du terrain.

Selon les rapports, le FBI américain examine si des activités de blanchiment d'argent et des irrégularités financières ont eu lieu au sein de la Fédération argentine de football (AFA).

Le FBI enquête sur les activités de l'AFA

Selon EasySport, l'enquête est menée en coopération avec le bureau du procureur fédéral des États-Unis.

Les experts analysent les activités commerciales de la Fédération argentine de football sur le territoire américain. L'accent est mis sur le respect de la législation américaine lors des opérations financières.

Des transactions importantes au centre de l'attention

Selon les informations, des opérations impliquant plus de 300 millions de dollars sont examinées dans le cadre de cette enquête.

Ces fonds auraient été générés par des contrats de sponsoring, la vente de droits médiatiques et d'autres accords commerciaux.

Les activités des entreprises sont également scrutées

Selon le journal argentin La Nación, l'enquête ne se limite pas à la fédération.

Les activités des entreprises impliquées dans la gestion des revenus sont également analysées séparément. Les enquêteurs tentent de déterminer si les exigences de transparence financière ont été respectées dans ces accords.

Aucune accusation officielle pour le moment

Il est précisé qu'aucune accusation officielle n'a été portée contre qui que ce soit jusqu'à présent.

L'enquête est en cours et aucune conclusion définitive n'a encore été annoncée. Par conséquent, il ne s'agit pour l'instant que de soupçons et d'un processus d'investigation.

L'équipe nationale poursuit sa lutte en Coupe du Monde

Cette situation extra-sportive n'aurait pas affecté la participation de l'équipe nationale d'Argentine à la Coupe du Monde 2026.

Les champions du monde en titre continuent de se battre pour défendre leur titre. Cependant, l'enquête financière autour de la fédération pourrait devenir l'un des événements extra-sportifs les plus sérieux pour le football argentin pendant le tournoi.