L'avenir de l'IA dans les jeux vidéo : General Intuition propose une nouvelle approche

La révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) se poursuit. Bien que les grands modèles de langage comme ChatGPT et Claude obtiennent aujourd'hui d'excellents résultats dans le traitement de texte, les experts soulignent leurs limites dans la compréhension du monde physique. La startup General Intuition, basée à New York, propose d'utiliser les données des jeux vidéo pour combler cette lacune. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Soutenue par Jeff Bezos, cette entreprise a récemment levé 320 millions de dollars, portant sa valorisation totale à 2,3 milliards de dollars. Comme indiqué dans le podcast Equity de TechCrunch, Coatue, Eric Schmidt ainsi que des chercheurs du MIT et de Google DeepMind figurent parmi les principaux investisseurs du projet. Cela témoigne de la grande confiance des géants du secteur envers les données de jeu.

Pourquoi les données Internet ne suffisent-elles pas ?

Pim de Witte, PDG de General Intuition, explique que les modèles de langage traditionnels s'appuient sur des textes issus d'Internet. Cependant, pour atteindre le niveau de l'intelligence artificielle générale (AGI), le système doit comprendre comment les objets se déplacent dans le temps et l'espace. Les données statiques d'Internet peinent à enseigner les lois du monde physique, tandis que les jeux vidéo servent de simulation prête à l'emploi à cet égard.

Les lois de la physique au sein des jeux vidéo, les interactions entre objets et les scénarios visuels complexes constituent le meilleur terrain d'entraînement pour l'AI. Issue de la plateforme Medal TV, General Intuition vise à créer des « modèles du monde » (world models) en utilisant précisément cette base de données. Ces modèles devraient offrir des opportunités sans précédent pour la robotique et les systèmes autonomes.

Éthique et questions de défense

Les nouvelles technologies soulèvent toujours des risques et des questions éthiques spécifiques. Dans son interview, Pim de Witte n'a pas exclu que ces modèles puissent être utilisés à l'avenir à des fins de défense et militaires. Cela impose à l'entreprise la tâche de définir des limites éthiques strictes. L'intelligence formée sur la base de données de jeux peut influencer non seulement les décisions virtuelles, mais aussi les décisions stratégiques dans la vie réelle.

Pour des pays en voie de développement technologique, ces innovations revêtent une importance capitale. Pour les développeurs locaux et les experts en AI, ne pas se limiter aux modèles textuels, mais étudier les systèmes multimodaux et basés sur la simulation, garantira la compétitivité future. L'expérience de General Intuition montre que les systèmes d'AI les plus puissants de demain ne seront pas formés dans des bibliothèques, mais dans des mondes virtuels.

En conclusion, les jeux vidéo ne sont plus seulement un outil de divertissement, mais deviennent une source de données résolvant les problèmes technologiques les plus complexes de l'humanité. Si General Intuition réussit son projet, nous pourrions bientôt assister à l'émergence de robots capables de ressentir et de comprendre le monde physique comme un humain.