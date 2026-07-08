OpenAI se prépare à lancer son modèle le plus puissant, GPT-5.6

OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, se prépare à présenter son nouveau modèle GPT-5.6 le 9 juillet. Le lancement, initialement prévu plus tôt, avait été reporté en juin en raison d'évaluations supplémentaires des risques de sécurité par les autorités américaines. C'est ce qu'a rapporté Deutsche Welle.

Il est indiqué que les tests techniques sont terminés et que, suite à des négociations entre la direction de l'entreprise et les autorités américaines, la Maison Blanche a autorisé le déploiement de ce modèle. OpenAI considère le nouveau GPT-5.6 comme le système d'IA le plus puissant jamais créé dans l'histoire de l'entreprise. Il est souligné que le modèle offrira des capacités nettement supérieures dans les domaines de la cybersécurité, de la biologie et de l'IA capable d'exécuter des tâches autonomes.

Pourquoi le lancement a-t-il été reporté ?

Selon des sources, le report est dû à des inquiétudes croissantes à Washington concernant l'utilisation potentielle de systèmes d'IA avancés à des fins illégales ou dangereuses.

En juin, la Maison Blanche avait également ordonné à Anthropic, concurrent d'OpenAI, de suspendre temporairement l'utilisation de ses modèles les plus avancés, Fable et Mythos, pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions n'auraient été assouplies que la semaine dernière.

Selon les autorités américaines, les modèles d'IA modernes sont capables d'identifier des vulnérabilités dans les logiciels. Cette capacité suscite des craintes quant à son utilisation malveillante par des armées ou des services de renseignement étrangers, notamment des pays comme la Russie et la Chine.

C'est pourquoi la Maison Blanche a demandé à OpenAI de reporter temporairement le lancement, ce que l'entreprise a accepté. Cependant, dans sa déclaration, OpenAI a souligné que de telles inspections gouvernementales ne devraient pas devenir une pratique permanente.

Washington renforce les mesures de sécurité

Au début de son second mandat, le président américain Donald Trump était favorable à une réduction des réglementations dans le domaine de l'IA. Selon lui, des exigences excessives pourraient affaiblir la capacité des États-Unis à rivaliser avec la Chine en matière de technologie.

Cependant, en juin, Trump a signé un nouveau décret visant à réduire les risques de cybersécurité liés aux modèles d'IA avancés. Conformément au document, les développeurs doivent soumettre leurs modèles au gouvernement pour examen un mois avant leur sortie publique. Il est précisé que ce processus s'effectue sur une base volontaire.

OpenAI a annoncé qu'elle collaborait avec les agences gouvernementales pour développer un mécanisme de sécurité permanent pour le lancement de futurs modèles.

GPT-5.6 sera disponible en trois versions

Selon l'entreprise, le modèle GPT-5.6 qui sera présenté le 9 juillet sortira en trois versions. La version Sol est décrite comme le modèle le plus puissant de l'histoire d'OpenAI. Terra est une variante de milieu de gamme destinée aux tâches quotidiennes, tandis que Luna est la version la plus abordable, axée sur la vitesse et l'efficacité.

Il a également été annoncé que le modèle GPT-5.6 est doté d'un système de sécurité à plusieurs niveaux. L'entreprise affirme que ces mécanismes de protection ont été conçus pour empêcher l'utilisation de l'IA dans des cyberattaques ou d'autres activités malveillantes.

Auparavant, il avait été rapporté que Malte offrirait gratuitement le service ChatGPT Plus à ses citoyens. Le pays est ainsi devenu le premier à mettre en place une telle initiative. Conformément à l'accord signé avec OpenAI, les citoyens et résidents de Malte auront accès à ChatGPT Plus gratuitement pendant un an. Pour cela, ils doivent s'inscrire via le système d'identification en ligne du pays.