Neymar n'est pas revenu à Santos après la Coupe du Monde 2026 : le club l'attend

L'attaquant de Santos, Neymar, a pris quelques jours de congé après la participation décevante de l'équipe nationale du Brésil à la Coupe du Monde 2026.

Selon Globo, l'attaquant de 34 ans reste actuellement aux États-Unis avec sa famille. La date de son retour à Santos n'a pas encore été fixée.

Neymar pourrait se reposer au moins 10 jours

Selon la source, Neymar devrait prendre une pause d'au moins dix jours après la Coupe du Monde.

Le joueur n'est pas encore rentré au Brésil. Il reste aux États-Unis avec sa famille pour tenter de surmonter la pression et la déception liées à l'élimination.

Santos veut entamer des négociations

D'après Globo, la direction de Santos prévoit de rencontrer Neymar et ses représentants.

Cependant, aucune date précise n'a été fixée pour ces discussions. Le club attend que le joueur se rétablisse mentalement après la défaite au Mondial.

Était-ce le dernier Mondial de Neymar ?

L'élimination précoce du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 a relancé les interrogations sur l'avenir de Neymar.

Des rumeurs circulaient déjà sur le fait que ce tournoi pourrait être sa dernière participation à une Coupe du Monde.

Il semblerait que le père du joueur l'ait encouragé via les réseaux sociaux à ne pas mettre fin à sa carrière.

Le Brésil éliminé en huitièmes de finale

L'équipe nationale du Brésil a quitté la compétition après une défaite contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Neymar a disputé deux matchs durant le tournoi et a réussi à marquer un but.

La question principale est désormais de savoir dans quel état Neymar reviendra à Santos et comment se poursuivra la suite de sa carrière.