Ruben Amorim admet ses erreurs à Manchester United : une nouvelle page avec Milan

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Ruben Amorim admet ses erreurs à Manchester United : une nouvelle page avec Milan

Le technicien portugais Ruben Amorim a participé à sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du club italien de l'AC Milan. Au cours de l'événement, il a parlé ouvertement de son passage infructueux à Manchester United, admettant les erreurs commises au cours de ses 14 mois en Angleterre. Il a souligné que cette expérience a été une grande leçon pour sa carrière d'entraîneur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Amorim a pris les rênes de Manchester United en novembre 2024, mais son aventure à Old Trafford ne s'est pas déroulée comme prévu. Licencié en janvier 2026, l'entraîneur a admis qu'il n'avait pas réussi à inculquer pleinement sa vision à l'équipe. Selon Goal.com, l'entraîneur a déclaré qu'il était difficile d'énumérer précisément ses erreurs, car cela nécessiterait d'expliquer tout le contexte de l'époque.

Statistiques et critiques

Sous la direction de Ruben Amorim, Manchester United a enregistré l'un des pires résultats de l'histoire de la Premier League. Sous ses ordres, l'équipe a disputé 63 matchs toutes compétitions confondues, n'en remportant que 25. Les 15 matchs nuls et 23 défaites ont épuisé la patience de la direction du club.

Les performances en Premier League ont été particulièrement décevantes : 15 victoires en 47 matchs et une moyenne de 1,23 point par match. Ce résultat reste le plus bas parmi tous les entraîneurs de Manchester United à l'ère de la Premier League. Au moment de son licenciement, l'équipe occupait la sixième place du classement.

Amorim avait été vivement critiqué par les experts et les supporters pour son approche tactique et son incapacité à intégrer les jeunes de l'académie du club dans l'équipe première. Néanmoins, il a exprimé sa fierté pour son passage à Manchester et ses regrets de ne pas avoir pu faire des adieux dignes aux supporters.

Nouveaux objectifs avec Milan

Désormais à la tête de l'AC Milan, Amorim est convaincu d'avoir tiré les bonnes leçons de ses erreurs. « Tout le monde apprend de ses expériences. J'ai aussi beaucoup appris. Je vais essayer de changer certaines choses, tandis que d'autres resteront inchangées. Mais je suis convaincu que je suis maintenant un meilleur entraîneur », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le football italien et l'environnement de la Serie A seront un nouveau défi pour Amorim. Après la pression et les échecs à Manchester United, il espère montrer son véritable potentiel à Milan et mettre en œuvre ses idées tactiques. Les supporters attendent que le football offensif du technicien portugais apporte de nouvelles victoires aux « Rossoneri ».

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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