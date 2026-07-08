L'Iran lance un avertissement sévère aux États-Unis : tournant dangereux autour d'Ormuz

La tension entre l'Iran et les États-Unis atteint un nouveau sommet. Un porte-parole de la marine iranienne a déclaré que les troupes américaines s'exposeraient à de graves conséquences si elles s'approchaient des côtes du pays.

Cette déclaration intervient dans un contexte de nouvelles frappes américaines, d'accusations de Téhéran contre Washington et d'informations selon lesquelles l'accord de cessez-le-feu ne serait plus en vigueur.

Une déclaration ferme d'un amiral iranien

Le contre-amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l'état-major de la marine iranienne, a lancé un avertissement sévère aux États-Unis.

Selon l'agence IRNA, il a déclaré que si l'ennemi tentait de débarquer des troupes sur les côtes iraniennes, il ne pourrait pas en revenir.

« Si l'ennemi tente de débarquer des troupes sur les côtes iraniennes, il tombera dans un enfer dont il ne pourra pas sortir », a déclaré Sayyari.

Téhéran accuse Washington

Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné les frappes répétées des États-Unis et l'annulation de la licence de vente de pétrole de Téhéran.

Selon le ministère, ces actions rendent le mémorandum sur la cessation des hostilités pratiquement inefficace. Téhéran a qualifié la décision du Trésor américain de « violation flagrante » et a imputé à Washington la responsabilité de l'escalade de la situation.

Plus de 80 cibles auraient été frappées

Selon les informations, l'armée américaine a mené une nouvelle série de frappes contre l'Iran.

Le Commandement central des forces armées américaines (CENTCOM) a déclaré que ces attaques étaient une réponse aux actions de l'Iran contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

Les rapports indiquent que plus de 80 cibles ont été touchées.

Trump a déclaré que l'accord ne fonctionne plus

Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 juillet que l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran n'était plus en vigueur.

Il a qualifié les négociations d'inutiles et a utilisé des termes très durs à l'encontre des dirigeants iraniens, ce qui montre que les voies diplomatiques entre les deux pays se sont encore rétrécies.

La Russie se dit prête à servir de médiateur

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le dirigeant américain que Moscou était prêt à aider à apaiser le conflit.

Selon lui, la Russie peut contribuer à instaurer la stabilité en Iran et à empêcher que la situation ne devienne incontrôlable.

Chaque nouvelle déclaration et action militaire autour du détroit d'Ormuz rapproche la région d'une phase plus dangereuse. La prochaine étape entre l'Iran et les États-Unis pourrait affecter la situation dans tout le Moyen-Orient.