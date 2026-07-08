Fabián Ruiz rejette les offres du Real Madrid et du Bayern pour prolonger au PSG

Le milieu de terrain du PSG et de l'équipe nationale d'Espagne, Fabián Ruiz, a décidé de poursuivre sa carrière dans la capitale française. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et le Bayern Munich, le joueur expérimenté a trouvé un accord pour prolonger son contrat actuel avec les Parisiens. Cette étape est cruciale dans la stratégie du club visant à conserver son ossature. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations de RMC Sport et du journaliste Fabrice Hawkins, Ruiz a prolongé son contrat avec le club d'une année supplémentaire, avec une clause prévoyant une extension de 12 mois additionnels. Transféré en 2022 en provenance de Naples pour 22,5 millions d'euros, le joueur est rapidement devenu un élément indispensable de l'équipe de Luis Enrique.

Intérêt des grands clubs et offres rejetées

Selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid voyait en Fabián Ruiz un candidat idéal pour remplacer Toni Kroos, qui a pris sa retraite. Les Madrilènes appréciaient son style de jeu et sa vision du terrain. Parallèlement, le Bayern Munich étudiait également la possibilité d'acquérir le joueur pour un montant inférieur à 40 millions d'euros.

Cependant, Ruiz a préféré rester fidèle au projet parisien. Son succès au sein du PSG, incluant ses titres de champion de France, a renforcé sa réputation. Le joueur souhaite lier son avenir à l'équipe dirigée par Luis Enrique.

Statistiques et rôle dans l'équipe

La saison dernière a été extrêmement productive pour Ruiz. Il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 2122 minutes de jeu. Parmi ceux-ci, 20 étaient en Ligue 1 et 9 en Ligue des champions. Au cours de la saison, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives.

Goal.com souligne que Ruiz possède une grande expérience, tant en club qu'au niveau international. Il a remporté le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations avec l'Espagne. La présence d'un joueur doté d'une telle mentalité de gagnant est essentielle pour les ambitions futures du PSG.

Actuellement, Fabián Ruiz se concentre sur sa participation avec l'équipe nationale d'Espagne. Il se prépare pour le quart de finale contre la Belgique. Il a également joué un rôle clé lors de la victoire 1-0 contre le Portugal en huitièmes de finale. Le joueur ne retournera au club qu'après avoir terminé son parcours dans le tournoi avec sa sélection.