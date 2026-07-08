Rencontre avec Lionel Messi et Mohamed Salah : Emma Hayes évoque des moments inoubliables

La sélectionneuse de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Emma Hayes, a croisé deux légendes du football, Lionel Messi et Mohamed Salah, lors d'un match de Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Égypte. Pour l'entraîneuse médaillée d'or olympique, cette rencontre a été l'un des moments les plus émouvants de sa vie. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Hayes a été invitée à participer à la cérémonie symbolique du tirage au sort avant le huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte. Debout au centre du terrain entre les deux grands capitaines, Lionel Messi et Mohamed Salah, l'entraîneuse n'a pu cacher son émotion. Les images de ces instants ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Emma Hayes a évoqué cet événement en soulignant qu'elle s'était sentie comme une enfant. « Avoir l'opportunité de serrer la main de deux des plus grands joueurs de l'histoire du football a rendu cette journée inoubliable. J'aime tout simplement le football », a écrit l'entraîneuse dans sa publication. La légende d'Arsenal, Ian Wright, a réagi à ses mots touchants en qualifiant Hayes de « GOAT » (la plus grande de tous les temps) du football féminin.

Drame et victoire héroïque

Le match lui-même a été beaucoup plus intense et dramatique que prévu. L'équipe d'Égypte a opposé une résistance digne face aux champions du monde en titre, menant au score pendant une longue période. Cependant, vers la fin du match, l'Argentine a montré son caractère. À la 79e minute, le défenseur de Tottenham, Cristian Romero, a réduit l'écart, et peu après, Lionel Messi a rétabli l'équilibre.

Avec ce but, Lionel Messi a battu son propre record en Coupe du Monde, inscrivant le 21e but de sa carrière dans la compétition. À la 92e minute, dans le temps additionnel, Enzo Fernández a marqué de la tête, offrant à l'Albiceleste une victoire héroïque 3-2 et une qualification pour les quarts de finale.

Bien qu'Emma Hayes assiste actuellement au tournoi masculin en tant qu'invitée d'honneur, son attention principale reste tournée vers son équipe. Nommée à la tête de l'équipe féminine des États-Unis en mai 2024, la technicienne a rapidement mené l'équipe à la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Elle a désormais pour mission de remporter le titre lors de la prochaine Coupe du Monde.