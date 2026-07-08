Chelsea prolonge son jeune ailier Jesse Derry et le prête

Le club londonien de Chelsea a signé un nouveau contrat à long terme avec l'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs, Jesse Derry. Cependant, l'ailier de 18 ans ne passera pas la saison à venir au stade de Stamford Bridge. La direction du club et le staff technique ont estimé qu'il était préférable pour le développement du joueur qu'il évolue dans un championnat plus compétitif. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par BBC Sport, Jesse Derry est très proche de rejoindre le Sporting, champion en titre du Portugal, sous forme de prêt d'une saison. L'accord ne prévoit pas d'option d'achat, ce qui prouve que Chelsea considère Derry comme une pièce importante de son effectif futur.

Expérience en Ligue des champions et détails du transfert

L'option portugaise est considérée comme une étape idéale pour Derry. En effet, le Sporting participera à la phase de ligue de la Ligue des champions la saison prochaine. Cela permettra au jeune ailier d'acquérir de l'expérience non seulement dans le championnat national, mais aussi dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Auparavant, le club allemand du Bayern Munich avait également manifesté son intérêt pour le joueur, mais les Londoniens n'ont pas souhaité le laisser partir.

Il est intéressant de noter que ce prêt pourrait faire partie d'une collaboration plus large entre Chelsea et le Sporting. Les Londoniens sont sur le point de finaliser le transfert de Geovany Quenda en provenance du club lisboète pour 40 millions de livres sterling. La forte concurrence au sein de l'effectif, notamment avec la présence de milieux créatifs comme Pedro Neto, Estevao Willian et Jamie Gittens, a accéléré le départ en prêt de Derry.

Goal.com ajoute que Chelsea travaille actuellement à l'optimisation de son effectif. Pour cette raison, un autre joueur offensif de l'équipe, Alejandro Garnacho, a été placé sur la liste des transferts. Le club n'a pas l'intention de prêter Garnacho et n'envisage que des options de vente définitive. Cela fait partie d'une stratégie visant à ouvrir la voie aux jeunes comme Derry à l'avenir.

Jesse Derry a rejoint Chelsea l'année dernière en provenance de l'académie de Crystal Palace. En peu de temps, il a réussi à s'illustrer avec les équipes d'Angleterre U17, U18 et U19. La saison dernière, il a fait ses débuts en Premier League lors d'un match contre Nottingham Forest, mais il a dû quitter le terrain prématurément en raison d'une blessure à la tête subie lors de cette rencontre.

Actuellement, le joueur est totalement remis de sa blessure et se prépare à se rendre à Lisbonne pour passer sa visite médicale. Le fait que l'entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, possède une grande expérience dans la découverte de jeunes talents a été l'un des facteurs décisifs dans le transfert de Derry.