Google Photos intègre l'édition vidéo assistée par intelligence artificielle

Google a ajouté la nouvelle fonctionnalité Video Remix à son service Google Photos, permettant de traiter et de modifier des vidéos en quelques secondes. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle via de simples commandes textuelles, sans avoir recours à des logiciels de montage complexes. Cette nouveauté marque une étape importante dans la compétition de Google face à des géants technologiques comme Apple, OpenAI et Adobe dans le domaine de l'IA générative. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le nouvel outil Video Remix repose sur le modèle Gemini Omni de Google (concurrent de GPT-4o), récemment présenté. Ce modèle, capable de générer du nouveau contenu à partir de n'importe quelle donnée d'entrée, est désormais intégré à l'écosystème Google Photos. Cela permet aux utilisateurs de modifier des vidéos sur leur smartphone en quelques clics, sans avoir besoin d'applications tierces.

Capacités et styles de Video Remix

Cet outil est situé dans la section « Create » de l'application Google Photos et permet d'appliquer divers effets cinématographiques aux vidéos. Par exemple, il est possible d'ajouter des effets d'éclairage spéciaux pour illuminer des vidéos sombres ou de remplacer complètement l'arrière-plan d'une vidéo par un décor différent. De plus, l'IA est capable d'appliquer des styles artistiques tels que l'aquarelle, la peinture à l'huile ou le croquis.

Comme souligné sur le blog de Google, il n'est plus nécessaire d'avoir des compétences professionnelles ou d'y consacrer des heures pour créer de belles séquences vidéo. Un utilisateur peut, par exemple, faire paraître une vidéo tournée dans une pièce ordinaire comme si elle avait été filmée dans une serre, ou y ajouter un effet de lumière solaire matinale. Cela facilite la transformation de séquences simples en contenu attrayant pour les réseaux sociaux.

La fonctionnalité Video Remix est actuellement disponible pour un nombre limité d'utilisateurs. Elle a été déployée pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Japon et la Turquie. À l'avenir, il est prévu que cette fonction soit étendue à d'autres régions et à tous les utilisateurs.

Autres nouveautés dans l'écosystème Google Photos

Ce n'est pas la seule nouveauté basée sur l'IA ajoutée à Google Photos. Récemment, de nouveaux outils pour améliorer les portraits sont également apparus dans le service. Ils permettent d'effectuer des retouches mineures mais importantes, comme éliminer les imperfections de la peau, illuminer les yeux ou blanchir les dents.

En outre, Google a annoncé une fonctionnalité transformant les photos de vêtements en une garde-robe numérique. Ce système permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement leurs vêtements et de créer de nouveaux looks. Ainsi, Google continue de transformer son service de stockage cloud, passant d'un simple espace de sauvegarde de photos à une plateforme créative à part entière.