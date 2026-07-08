Google Photos intègre l'édition vidéo assistée par intelligence artificielle

·2·Technologie
Google Photos intègre l'édition vidéo assistée par intelligence artificielle

Google a ajouté la nouvelle fonctionnalité Video Remix à son service Google Photos, permettant de traiter et de modifier des vidéos en quelques secondes. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle via de simples commandes textuelles, sans avoir recours à des logiciels de montage complexes. Cette nouveauté marque une étape importante dans la compétition de Google face à des géants technologiques comme Apple, OpenAI et Adobe dans le domaine de l'IA générative. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le nouvel outil Video Remix repose sur le modèle Gemini Omni de Google (concurrent de GPT-4o), récemment présenté. Ce modèle, capable de générer du nouveau contenu à partir de n'importe quelle donnée d'entrée, est désormais intégré à l'écosystème Google Photos. Cela permet aux utilisateurs de modifier des vidéos sur leur smartphone en quelques clics, sans avoir besoin d'applications tierces.

Capacités et styles de Video Remix

Cet outil est situé dans la section « Create » de l'application Google Photos et permet d'appliquer divers effets cinématographiques aux vidéos. Par exemple, il est possible d'ajouter des effets d'éclairage spéciaux pour illuminer des vidéos sombres ou de remplacer complètement l'arrière-plan d'une vidéo par un décor différent. De plus, l'IA est capable d'appliquer des styles artistiques tels que l'aquarelle, la peinture à l'huile ou le croquis.

Comme souligné sur le blog de Google, il n'est plus nécessaire d'avoir des compétences professionnelles ou d'y consacrer des heures pour créer de belles séquences vidéo. Un utilisateur peut, par exemple, faire paraître une vidéo tournée dans une pièce ordinaire comme si elle avait été filmée dans une serre, ou y ajouter un effet de lumière solaire matinale. Cela facilite la transformation de séquences simples en contenu attrayant pour les réseaux sociaux.

La fonctionnalité Video Remix est actuellement disponible pour un nombre limité d'utilisateurs. Elle a été déployée pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Japon et la Turquie. À l'avenir, il est prévu que cette fonction soit étendue à d'autres régions et à tous les utilisateurs.

Autres nouveautés dans l'écosystème Google Photos

Ce n'est pas la seule nouveauté basée sur l'IA ajoutée à Google Photos. Récemment, de nouveaux outils pour améliorer les portraits sont également apparus dans le service. Ils permettent d'effectuer des retouches mineures mais importantes, comme éliminer les imperfections de la peau, illuminer les yeux ou blanchir les dents.

En outre, Google a annoncé une fonctionnalité transformant les photos de vêtements en une garde-robe numérique. Ce système permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement leurs vêtements et de créer de nouveaux looks. Ainsi, Google continue de transformer son service de stockage cloud, passant d'un simple espace de sauvegarde de photos à une plateforme créative à part entière.

GoogleGoogle PhotosIntelligence ArtificielleGeminiTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OpenAI se prépare à lancer son modèle le plus puissant, GPT-5.6OpenAI se prépare à lancer son modèle le plus puissant, GPT-5.6Hier, 22:56OpenAI présente les nouveaux modèles vocaux GPT-Live : des conversations plus naturellesOpenAI présente les nouveaux modèles vocaux GPT-Live : des conversations plus naturellesHier, 22:55L'avenir de l'IA dans les jeux vidéo : General Intuition propose une nouvelle approcheL'avenir de l'IA dans les jeux vidéo : General Intuition propose une nouvelle approcheHier, 22:50Meta résout les problèmes de confidentialité liés à ses lunettes intelligentesMeta résout les problèmes de confidentialité liés à ses lunettes intelligentesHier, 22:24Cyberattaque majeure aux États-Unis : près de 7 millions de permis de conduire volésCyberattaque majeure aux États-Unis : près de 7 millions de permis de conduire volésHier, 21:57La startup Prime Intellect devient une licorne après avoir levé 130 millions de dollarsLa startup Prime Intellect devient une licorne après avoir levé 130 millions de dollarsHier, 21:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance