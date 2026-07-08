Nouveauté sur X : Elon Musk annonce une nouvelle méthode de lutte contre les fake news

Les utilisateurs du réseau social X (anciennement Twitter) recevront désormais une notification personnelle si une correction est apportée aux posts avec lesquels ils ont interagi ou qu'ils ont partagés. Le chef de l'entreprise, Elon Musk, a annoncé ce changement important apporté au système Community Notes du réseau social. Cette fonction devrait marquer une nouvelle étape dans la prévention de la propagation de la désinformation sur la plateforme. C'est ce qu'indique Techcrunch.com l'information est donnée.

Selon le nouveau système, si un utilisateur like, repost ou commente un post, et que ce dernier fait l'objet d'un fact-checking ultérieur avec l'ajout d'une note de précision, le système enverra automatiquement une alerte via X Chat (messages privés). Selon Elon Musk, cela permettra aux utilisateurs de revérifier l'authenticité des informations qu'ils ont consommées.

Une solution au problème des corrections tardives

Jusqu'à présent, le principal défaut du système Community Notes était considéré comme l'apparition très tardive des corrections. Souvent, un post faux ou trompeur accumulait des millions de vues et exerçait son influence négative avant qu'un démenti ne soit publié. Le nouveau système de notifications sert à revenir vers cette audience pour transmettre la vérité.

Cette mise à jour permet non seulement de rectifier l'information, mais aussi aux utilisateurs de reconnaître leurs erreurs. Par exemple, une personne ayant cru et partagé une fausse nouvelle pourra, grâce à la notification du système, être informée de son erreur et apporter une explication sur sa page ou supprimer le post.

Efficacité du système et données statistiques

Le système Community Notes existait déjà avant le rachat de l'entreprise par Elon Musk, mais c'est sous son ère qu'il est devenu l'outil de modération principal. Le système ne repose pas sur une rédaction centralisée, mais sur le consensus d'utilisateurs bénévoles ayant des points de vue divers. Cependant, des études récentes soulèvent de sérieuses questions quant à l'efficacité du fonctionnement du système.

Selon une étude menée par le site de fact-checking espagnol Maldita, près de 85 % des notes proposées sur la plateforme X restent invisibles pour les utilisateurs. Seuls 8,3 % des notes sont approuvées et publiées. Des analyses menées par le Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) sur 1,76 million de notes entre 2021 et 2025 ont montré que la part des corrections non publiées était supérieure à 90 %.

Malgré cela, la direction de X continue d'améliorer ce système. Meta a également revu son système de modération l'année dernière pour mettre en œuvre un modèle similaire. Bien qu'Elon Musk n'ait pas encore révélé la date exacte de lancement de la nouvelle fonction, elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs prochainement.