Manchester United et Chelsea parviennent à un accord pour le transfert d'Andrey Santos

Deux géants de la Premier League, Manchester United et Chelsea, ont trouvé un accord définitif pour le transfert du talentueux milieu de terrain brésilien Andrey Santos. Le montant total de l'opération devrait s'élever à 50 millions de livres sterling. Selon Sky Sports, le joueur de 22 ans a reçu l'autorisation de se rendre à Manchester pour passer sa visite médicale et finaliser les conditions de son contrat personnel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans le cadre de ce transfert, Manchester United versera initialement 48 millions de livres au club londonien, les 2 millions restants étant liés à divers bonus. Pour les « Red Devils », qui ont réalisé une saison réussie sous la direction de Michael Carrick et se sont qualifiés pour la Ligue des champions, ce transfert constitue une étape importante pour renforcer l'effectif. De plus, Chelsea a conservé une clause de revente de 10 % sur le joueur.

Raisons du transfert et concurrence dans l'effectif

La décision d'Andrey Santos de quitter Stamford Bridge est liée à la concurrence interne et aux changements d'entraîneurs au sein du club. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de Chelsea, des changements importants ont été amorcés. Le joueur brésilien craignait de ne pas obtenir assez de temps de jeu sous les ordres du nouvel entraîneur. Notamment, la prolongation de contrat à long terme de Moises Caicedo a encore réduit ses chances d'intégrer l'équipe première.

Selon Goal.com, Santos souhaite trouver de la stabilité dans sa carrière et jouer régulièrement. Depuis son arrivée à Chelsea en 2023, il a été prêté à plusieurs reprises. Après un passage dans son ancien club, Vasco da Gama, puis à Nottingham Forest, le milieu de terrain a eu du mal à s'imposer dans les clubs anglais.

Le potentiel de Santos et ses objectifs futurs

Bien que le joueur n'ait pas pu afficher une régularité exemplaire sous trois entraîneurs différents à Chelsea la saison dernière, son talent est hautement estimé par les experts. En particulier, son prêt au RC Strasbourg a prouvé qu'il pouvait s'adapter aux exigences du football européen. C'est l'un des facteurs principaux qui a attiré l'attention des recruteurs de Manchester United.

Désormais, Andrey Santos se prépare à ouvrir un nouveau chapitre à Old Trafford. Il y aura l'opportunité de briller non seulement en Premier League, mais aussi en Ligue des champions. Pour cette jeune étoile, régulièrement appelée dans le groupe élargi de l'équipe nationale du Brésil, ce transfert pourrait être le tournant décisif pour devenir un joueur de classe mondiale.