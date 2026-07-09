La révolution ChatGPT dans le monde de la robotique : General Intuition ouvre une nouvelle ère

Alors que le domaine de l'IA a fait un bond en avant dans le traitement des textes et des images, la robotique est restée longtemps confinée à des modèles hautement spécialisés. Cependant, la startup General Intuition a annoncé le début de l'ère des modèles de fondation (foundation models) universels pour la robotique, à l'instar de ChatGPT. Au lieu d'entraîner les robots à chaque mouvement individuel, l'entreprise vise à leur donner une "conscience" générale capable de comprendre la logique spatiale et temporelle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Auparavant, les entreprises devaient créer des modèles à partir de zéro pour chaque tâche spécifique et les entraîner avec des millions d'heures de données réelles. Dans une interview accordée à TechCrunch, le PDG de General Intuition, Pim de Witte, a souligné que cette approche perd désormais de sa pertinence. Tout comme le modèle GPT-3 d'OpenAI a révolutionné le traitement du langage naturel, la nouvelle génération de modèles peut donner aux robots l'instinct de se déplacer dans divers environnements.

Le miracle de l'apprentissage en huit minutes

Pour créer son modèle de fondation, General Intuition a utilisé des millions d'heures de données issues de jeux vidéo. Ces données incluent non seulement l'image, mais aussi le moment et la manière dont l'humain a appuyé sur les boutons de la manette. En conséquence, le système a assimilé la relation entre le mouvement et ses conséquences, une logique similaire à l'intuition humaine.

L'une des plus grandes réussites de l'entreprise est que son modèle a appris à contrôler un robot quadrupède en seulement huit minutes de données réelles. Sans aucun capteur supplémentaire, et uniquement à l'aide d'une caméra frontale, le robot a pu naviguer avec succès parmi des obstacles dynamiques et des personnes en mouvement dans un bureau. Ce résultat a été une surprise pour les experts du secteur.

Objectifs futurs et investissement

General Intuition ne se considère pas comme un fabricant de robots, mais comme une plateforme créant une base technologique pour d'autres entreprises. Selon Pim de Witte, ils ne fabriqueront pas de voitures autonomes, mais fourniront le logiciel qui rendra la création d'un tel véhicule 10 fois plus facile pour le prochain entrepreneur.

Cette idée prometteuse a également été saluée par les investisseurs. La startup a récemment levé 320 millions de dollars, portant sa valorisation boursière totale à 2,3 milliards de dollars. L'investisseur principal du projet, Vinod Khosla, est convaincu que les données de mouvement sont la clé pour que l'IA fonctionne parfaitement dans le monde physique.

En conclusion, l'approche de General Intuition devrait transformer radicalement l'industrie de la robotique. Si auparavant il fallait des mois pour apprendre à un robot à se déplacer dans une seule pièce, ce processus peut désormais se faire en quelques minutes. Cela accélérera considérablement l'intégration des robots dans notre vie quotidienne, ainsi que dans les secteurs de la production et des services.