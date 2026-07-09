Roost : le nouveau réseau social « lent » qui livre vos messages à la vitesse d'un pigeon

Alors que la rapidité est le critère principal dans le monde technologique actuel, la nouvelle application Roost contredit totalement cette règle. Basée sur le concept de « slow-cial » (réseau social lent), cette plateforme vise à libérer les utilisateurs de la pression des notifications instantanées. Dans l'application, les messages ne sont pas transmis en quelques secondes, mais sur des heures ou des jours en fonction de la distance réelle, à l'aide d'oiseaux virtuels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, les utilisateurs de Roost peuvent choisir quatre oiseaux depuis leurs « nids » pour envoyer un message. Chaque type d'oiseau possède une vitesse de vol réelle : par exemple, un faucon livre le message beaucoup plus rapidement qu'un colibri. Si l'utilisateur souhaite ralentir davantage la communication, il peut envoyer la lettre via une tortue ou un escargot. Cela apporte un rythme unique et une sincérité à la communication numérique.

Échapper au bruit numérique

Selon le créateur de l'application, Logan Mendelsohn, chaque action sur un smartphone aujourd'hui exige un résultat instantané, ce qui génère un sentiment de pression constante chez les individus. Roost offre justement une pause face à cette précipitation. Sachant que leurs messages ne seront pas livrés immédiatement, les gens accordent plus d'attention et de sens aux mots qu'ils écrivent.

D'abord lancé comme un simple projet amateur, Roost a rapidement connu une popularité virale. Il y a quelques semaines, l'application ne comptait que 10 000 utilisateurs, mais après des discussions sur les réseaux sociaux, ce chiffre approche les 300 000. Ce « vieux style » de communication suscite un grand intérêt, particulièrement chez la jeune génération.

Mesures de sécurité et de confidentialité

Mendelsohn, travaillant comme responsable de la sécurité chez Ticketmaster dans la vie quotidienne, a mis l'accent sur la protection des données personnelles des utilisateurs sur la nouvelle plateforme. Les mesures suivantes ont été prises pour assurer la sécurité dans l'application :

Au lieu de l'adresse exacte de l'utilisateur, seule la ville de résidence est indiquée ;

La géolocalisation précise ne peut être partagée qu'avec des personnes sélectionnées lorsque la fonction « amis proches » est activée ;

Des filtres d'anonymat et de sécurité ont été mis en place pour les interactions avec des inconnus.

Pour les utilisateurs en Ouzbékistan, cette application peut également être une expérience intéressante. Pour ceux qui sont fatigués des notifications constantes de Telegram ou Instagram, Roost sert de « détox numérique » unique. En raison des distances, un pigeon virtuel envoyé de Tachkent à New York peut voyager pendant plusieurs jours, transformant sans aucun doute la communication en un processus attendu avec impatience.

En conclusion, Roost n'est pas seulement une messagerie, mais le produit d'un besoin de s'arrêter un instant et de reprendre son souffle à l'ère technologique. L'application apprend aux gens à se concentrer sur la qualité de la communication et à apprécier la valeur de chaque mot écrit.