Un match amical entre les champions d'Ouzbékistan et de Russie a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Le Zenit et le club de Neftchi de Fergana se sont affrontés à la Gazprom Arena.

Les hôtes ont dominé la rencontre sur leur terrain et se sont imposés 4-1. Abror Ismoilov a inscrit l'unique but pour l'équipe de Fergana.

Le Zenit prend l'avantage en première mi-temps

À la 21e minute, Felipe Augusto a ouvert le score. Peu après, à la 34e minute, Maksim Glushenkov a marqué le deuxième but du Zenit.

Le Neftchi a réussi à réagir en première période. À la 37e minute, Abror Ismoilov a marqué le seul but pour les visiteurs.

Les hôtes ont marqué deux buts supplémentaires en seconde période

Après la pause, le Zenit a repris l'initiative.

À la 62e minute, Aleksandr Sobolev a porté le score à 3-1. À la 74e minute, Kirill Kondakov a inscrit le dernier but du match, fixant le résultat final à 4-1.

Le Neftchi a joué sans plusieurs cadres

Le club de Fergana a disputé ce match amical sans certains joueurs clés.

Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev et Botirali Ergashev, partis pour la Coupe du Monde, ont manqué la rencontre. Cela a sans aucun doute affecté la composition du Neftchi.

Détails du match amical

Zenit — Neftchi 4:1

Date et lieu : 8 juillet, Saint-Pétersbourg, Gazprom Arena.

Buts : Felipe Augusto, 21e ; Maksim Glushenkov, 34e ; Aleksandr Sobolev, 62e ; Kirill Kondakov, 74e — Abror Ismoilov, 37e.

Zenit : Moskvichev, Karavayev, Andrade, Nino, Vega, Barrios, Wendel, Pedro, Jon, Glushenkov, Augusto.

Neftchi : Akbar To‘rayev, Muhsin Ubaydullayev, Anvar G‘ofurov, Bojan Ciger, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Ratinio, Vladimir Jovovic, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Zoran Marusic.

Un test utile pour les joueurs de Fergana

Bien que le score soit large, ce match contre un adversaire de ce calibre a été une expérience importante pour le Neftchi.

Le match sur le terrain du champion de Russie a permis à l'équipe de Fergana de tirer des conclusions avant la suite de la saison et de tester ses options tactiques.