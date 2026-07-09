Le nouveau choix du Portugal : un expert qui apprécie Ronaldo arrive

Une nouvelle ère commence pour l'équipe nationale du Portugal après une participation décevante à la Coupe du Monde 2026. Suite au départ de Roberto Martínez, la direction de l'équipe devrait être confiée à un expert chevronné.

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, le Portugal sera dirigé par l'ancien entraîneur d'Al-Nassr, Jorge Jesus.

Jesus remplace Martínez

Jorge Jesus, âgé de 71 ans, devrait succéder à Roberto Martínez au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal.

Martínez avait quitté ses fonctions après la défaite contre l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

L'entraîneur qui a travaillé avec Ronaldo à Al-Nassr

Jesus a précédemment dirigé le club d'Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo.

Selon les informations, il a quitté le club saoudien après lui avoir offert le titre de champion tant attendu.

Le Portugal éliminé prématurément de la Coupe du Monde

Le Portugal n'a pas pu obtenir les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde 2026.

L'équipe a été éliminée après une défaite 0-1 contre l'Espagne en huitièmes de finale. Après ce résultat, un changement dans le staff technique semblait inévitable.

Comment débutera cette nouvelle étape ?

L'expérience de Jorge Jesus, sa connaissance de Ronaldo et son parcours dans de grands clubs pourraient marquer le début d'un nouveau projet pour le Portugal.

Désormais, la principale intrigue est de savoir comment cet expert de 71 ans préparera le Portugal pour les prochains tournois majeurs et s'il travaillera à nouveau avec Ronaldo.