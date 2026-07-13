Apple commence à travailler sur l'iPhone 20 : le smartphone anniversaire arborera un design totalement inédit

Il a été révélé qu'Apple a commencé à travailler sérieusement sur son smartphone anniversaire, l'iPhone 20 (ou iPhone XX). Bien que la présentation de cet appareil soit encore prévue dans quelques années, l'entreprise a déjà commencé à moderniser ses lignes de production. C'est ce qu'a rapporté l'insider renommé Fix Focus Digital. Selon Ixbt.com le rapport indique.

Selon les informations, des changements radicaux sont attendus dans le design de l'iPhone 20. En particulier, l'appareil pourrait revenir à un boîtier entièrement en verre. Il est prévu que les cadres en titane et en métal utilisés sur les dernières générations soient remplacés par des panneaux de verre spécialement traités. Le processus de fabrication serait similaire à la technologie de la première génération d'iPhone Air, considérée comme révolutionnaire à son époque.

Une révolution pour l'écran et FaceID

L'un des changements les plus importants du nouveau modèle concerne son écran. Selon les spéculations, l'iPhone 20 sera doté d'un écran incurvé sur les quatre côtés. Cela rendra le smartphone plus confortable à tenir en main et offrira un aspect visuel sans bordures. De plus, la technologie tant attendue par les fans d'Apple — l'intégration complète des capteurs FaceID sous l'écran — pourrait enfin se concrétiser sur ce modèle.

Si cette technologie est mise en œuvre avec succès, l'encoche actuelle Dynamic Island sera considérablement réduite. Seul un petit trou pour la caméra frontale restera sur l'écran, tandis que tous les autres capteurs seront dissimulés sous la dalle. Cela propulsera l'esthétique des appareils Apple vers une toute nouvelle étape.

Appareil photo et qualité d'image

Le système de caméra du smartphone n'a pas été oublié. Il est prévu d'utiliser des capteurs LOFIC de nouvelle génération sur l'iPhone 20. Cette technologie permet d'élargir la plage dynamique des images. En conséquence, il sera possible de prendre des photos riches en détails et de haute qualité, même dans des conditions de luminosité extrêmement élevée ou très faible.

Fix Focus Digital avait déjà prédit avec précision des nouvelles importantes dans le monde de la technologie, notamment concernant l'iPhone SE4 et le Huawei Pocket 2. L'insider souligne également qu'Apple a actuellement suspendu les travaux sur le projet d'iPhone pliable pour concentrer toute son attention sur cette version anniversaire du smartphone classique.

Compte tenu de la forte demande pour les produits Apple sur le marché, des changements majeurs comme ceux de l'iPhone 20 susciteront sans aucun doute un grand intérêt parmi les utilisateurs. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que de fuites préliminaires, les changements dans la chaîne de production de l'entreprise témoignent de l'ampleur considérable du projet.