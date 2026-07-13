Ruben Amorim souhaite attirer des stars de Manchester United au Milan

Nommé entraîneur principal du club italien de l'AC Milan, Ruben Amorim se concentre sur les joueurs de son ancienne équipe, Manchester United, pour façonner son nouveau projet. Le technicien portugais a inclus quatre membres du club anglais sur sa liste afin de renforcer l'effectif des « Rossoneri ». Parmi eux, le défenseur marocain Noussair Mazraoui est considéré comme la cible principale. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal Metro Sport, Ruben Amorim a officiellement fait part de son intérêt pour Mazraoui à la direction du Milan. Le défenseur, arrivé à Manchester en provenance du Bayern pour 17 millions de livres sterling l'année dernière, avait gagné la confiance de l'entraîneur grâce à ses qualités polyvalentes. Amorim le considère comme une figure clé, non seulement en défense, mais aussi pour contrôler le rythme du jeu.

Autres noms sur la liste des transferts

Mazraoui n'est pas la seule cible d'Amorim. L'entraîneur souhaite faire venir trois autres joueurs de Manchester United en Italie :

Manuel Ugarte — qu'Amorim connaît bien depuis son époque au Sporting CP ;

Mason Mount — pour accroître la créativité au milieu de terrain ;

Amad Diallo — pour apporter de la vitesse à la ligne d'attaque.

Cependant, ces transferts ne seront pas faciles à réaliser pour le Milan. Notamment, Manuel Ugarte a vu sa valeur marchande diminuer légèrement en raison d'une grave blessure contractée lors de la Coupe du Monde, tandis que la direction de Manchester United a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'étudier les offres pour Mason Mount et Amad Diallo.

Comme l'a indiqué le célèbre expert des transferts Matteo Moretto sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, aucune négociation officielle n'a encore débuté entre les clubs. Bien que Mazraoui soit sous contrat jusqu'en 2028, l'intérêt personnel d'Amorim pourrait changer la donne dans les derniers jours du mercato.

Lors de son passage à Manchester, Ruben Amorim avait exprimé une haute estime pour Mazraoui. « C'est un joueur moderne. Il comprend très bien le jeu, possède une excellente technique et est fort dans les duels. Nous avons besoin de joueurs capables d'agir avec confiance avec le ballon », avait déclaré l'entraîneur, selon une citation rapportée par Goal.com.

Après 14 mois en Angleterre, l'entraîneur du Milan cherche à ouvrir un nouveau chapitre en Italie et à perfectionner son style. Ce « raid » qu'il tente d'effectuer sur Manchester United est considéré comme une étape importante dans la construction d'une équipe capable de lutter pour le titre en Serie A.