Révolution chez les féminines d'Arsenal : Slegers vise le rajeunissement et le titre

Le club londonien d'Arsenal a entamé une période de grands changements dans le football féminin. Suite à l'expiration des contrats de nombreuses joueuses cadres, la direction du club et l'entraîneure Renee Slegers ont décidé de renouveler radicalement l'effectif. Ces changements visent non seulement à rajeunir l'équipe, mais aussi à reconquérir le titre de la Women's Super League (WSL), qui échappe au club depuis 2019. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le départ de stars comme Beth Mead, Katie McCabe et Victoria Pelova lors du mercato estival a surpris beaucoup de monde. Cependant, Arsenal a immédiatement agi pour combler ces vides. Le recrutement de joueuses expérimentées mais encore jeunes et performantes, comme Georgia Stanway et Ona Batlle, témoigne des ambitions sérieuses du club. Selon Goal.com, ces transferts ne sont qu'un début.

Stratégie de rajeunissement de l'effectif

La saison dernière, Arsenal était classé comme le club possédant l'effectif le plus âgé parmi les équipes de WSL. Même à l'échelle européenne, seule la Juventus en Italie « surpassait » les Londoniennes à cet égard. C'est pourquoi Renee Slegers a fait de la réduction de la moyenne d'âge de l'équipe une priorité. La décision de se séparer de huit des neuf joueuses les plus âgées en fin de contrat est le résultat direct de cette stratégie.

Le club est actuellement en tête de la course pour signer Lisa Baum, l'ailière de 19 ans du RB Leipzig. Cette joueuse talentueuse, qui suscite l'intérêt de nombreux grands clubs européens, est capable de rendre l'attaque d'Arsenal plus rapide et créative. Salma Paralluelo, dont le contrat avec Barcelone a pris fin, est également dans le radar des Londoniennes.

Équilibre entre expérience et jeunesse

Malgré les grands changements, Arsenal n'a pas renoncé à toutes les joueuses expérimentées. Les contrats des leaders Kim Little (36 ans), Steph Catley (32 ans) et Leah Williamson (29 ans) ont été prolongés. Cela servira d'école pour les nouvelles jeunes recrues. L'objectif de Slegers est de combiner expérience et enthousiasme pour mener l'équipe vers de nouveaux sommets.

Bien qu'Arsenal soit le club le plus titré de l'histoire du football féminin anglais, il est resté dans l'ombre de ses principaux rivaux, Manchester City et Chelsea, ces dernières années. Grâce à ces nouveaux transferts et changements tactiques, le club prévoit de briller non seulement dans le championnat national, mais aussi en Ligue des champions féminine. Pour les supporters, cette campagne de transferts devrait servir de fondation aux victoires tant attendues.