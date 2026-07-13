Le FC Barcelone pose ses conditions à l'Atlético de Madrid pour Julián Álvarez

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fermement clarifié sa position concernant le transfert de l'attaquant argentin Julián Álvarez. Le dirigeant du club a fait savoir que les négociations avec l'Atlético de Madrid ne s'éterniseraient pas et que l'offre soumise par le Barça avait une date limite. Ce transfert demeure l'un des objectifs prioritaires pour renforcer la ligne d'attaque catalane. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement aux États-Unis, Joan Laporta a évoqué la politique de transfert du club lors d'un échange avec les journalistes, soulignant qu'il ne « danserait sur la musique de personne ». Selon lui, le FC Barcelone a posé ses conditions et la balle est désormais dans le camp du club madrilène. D'après Goal.com, Laporta a ouvertement averti que cette offre n'était pas illimitée et qu'elle pourrait expirer après un certain délai.

« Nous fixons notre propre rythme. Nous avons fait une offre, mais ce n'est pas une offre ouverte indéfiniment. Nous verrons combien de temps elle reste valable. Nous avons exprimé notre intention de recruter le joueur demandé par l'entraîneur et le staff technique. Il nous plaît beaucoup et je le considère comme un joueur fantastique », a déclaré Laporta.

Des relations complexes entre les clubs

Les relations de transfert entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont toujours été complexes. Joan Laporta a affirmé avoir personnellement œuvré pour éviter tout malentendu entre les deux institutions. Lors de ses échanges avec la direction du Metropolitano, il a clairement expliqué la position du club catalan.

Selon le président, il n'a exercé aucune pression supplémentaire sur le club madrilène. Il a simplement prévenu que si l'Atlético de Madrid trouvait d'autres alternatives, le FC Barcelone pourrait reconsidérer son offre. Pour l'instant, les négociations sont au point mort, mais la direction barcelonaise reste confiante dans sa maîtrise de la situation.

Julián Álvarez a acquis une réputation de haut niveau non seulement en Liga, mais aussi sur la scène internationale grâce à ses performances prolifiques. En marquant le but de la victoire lors du quart de finale contre la Suisse à la Coupe du Monde 2026, il a prouvé une fois de plus son statut d'attaquant d'élite. Âgé de 26 ans et ancien joueur de Manchester City, il a réussi à inscrire 20 buts toutes compétitions confondues pour l'Atlético de Madrid la saison dernière.

Pourquoi Julián Álvarez ?

Le département technique du FC Barcelone considère l'attaquant argentin comme le candidat idéal pour faire évoluer la ligne offensive de l'équipe. Sa polyvalence tactique et son sens du but pourraient offrir un avantage majeur à l'entraîneur. C'est pourquoi la direction du club mobilise ses ressources financières et juridiques pour concrétiser ce transfert.

Pour l'instant, l'Atlético de Madrid n'a pas réagi officiellement à cette déclaration. Cependant, la presse espagnole estime que ce transfert pourrait être l'un des feuilletons les plus marquants du mercato estival. Le club madrilène devra prendre une décision rapide avant que le FC Barcelone ne retire son offre.