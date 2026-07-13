Le FC Barcelone pose ses conditions à l'Atlético de Madrid pour Julián Álvarez

·55·Sport
Le FC Barcelone pose ses conditions à l'Atlético de Madrid pour Julián Álvarez

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fermement clarifié sa position concernant le transfert de l'attaquant argentin Julián Álvarez. Le dirigeant du club a fait savoir que les négociations avec l'Atlético de Madrid ne s'éterniseraient pas et que l'offre soumise par le Barça avait une date limite. Ce transfert demeure l'un des objectifs prioritaires pour renforcer la ligne d'attaque catalane. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement aux États-Unis, Joan Laporta a évoqué la politique de transfert du club lors d'un échange avec les journalistes, soulignant qu'il ne « danserait sur la musique de personne ». Selon lui, le FC Barcelone a posé ses conditions et la balle est désormais dans le camp du club madrilène. D'après Goal.com, Laporta a ouvertement averti que cette offre n'était pas illimitée et qu'elle pourrait expirer après un certain délai.

« Nous fixons notre propre rythme. Nous avons fait une offre, mais ce n'est pas une offre ouverte indéfiniment. Nous verrons combien de temps elle reste valable. Nous avons exprimé notre intention de recruter le joueur demandé par l'entraîneur et le staff technique. Il nous plaît beaucoup et je le considère comme un joueur fantastique », a déclaré Laporta.

Des relations complexes entre les clubs

Les relations de transfert entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont toujours été complexes. Joan Laporta a affirmé avoir personnellement œuvré pour éviter tout malentendu entre les deux institutions. Lors de ses échanges avec la direction du Metropolitano, il a clairement expliqué la position du club catalan.

Selon le président, il n'a exercé aucune pression supplémentaire sur le club madrilène. Il a simplement prévenu que si l'Atlético de Madrid trouvait d'autres alternatives, le FC Barcelone pourrait reconsidérer son offre. Pour l'instant, les négociations sont au point mort, mais la direction barcelonaise reste confiante dans sa maîtrise de la situation.

Julián Álvarez a acquis une réputation de haut niveau non seulement en Liga, mais aussi sur la scène internationale grâce à ses performances prolifiques. En marquant le but de la victoire lors du quart de finale contre la Suisse à la Coupe du Monde 2026, il a prouvé une fois de plus son statut d'attaquant d'élite. Âgé de 26 ans et ancien joueur de Manchester City, il a réussi à inscrire 20 buts toutes compétitions confondues pour l'Atlético de Madrid la saison dernière.

Pourquoi Julián Álvarez ?

Le département technique du FC Barcelone considère l'attaquant argentin comme le candidat idéal pour faire évoluer la ligne offensive de l'équipe. Sa polyvalence tactique et son sens du but pourraient offrir un avantage majeur à l'entraîneur. C'est pourquoi la direction du club mobilise ses ressources financières et juridiques pour concrétiser ce transfert.

Pour l'instant, l'Atlético de Madrid n'a pas réagi officiellement à cette déclaration. Cependant, la presse espagnole estime que ce transfert pourrait être l'un des feuilletons les plus marquants du mercato estival. Le club madrilène devra prendre une décision rapide avant que le FC Barcelone ne retire son offre.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресJoan LaportaТрансферлар
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Joan Laporta dévoile ses plans pour les transferts de Raphinha et Karim AdeyemiJoan Laporta dévoile ses plans pour les transferts de Raphinha et Karim AdeyemiAujourd'hui, 14:51Jarrod Bowen prend une décision inattendue : les offres de Liverpool et d'Aston Villa seront-elles rejetées ?Jarrod Bowen prend une décision inattendue : les offres de Liverpool et d'Aston Villa seront-elles rejetées ?Aujourd'hui, 14:37Période de test pour Florian Wirtz : la star de Liverpool peut-elle justifier ses 116 millions de livres sterlingPériode de test pour Florian Wirtz : la star de Liverpool peut-elle justifier ses 116 millions de livres sterlingAujourd'hui, 14:14Neymar met fin à sa carrière internationale et se lance dans le poker à Las VegasNeymar met fin à sa carrière internationale et se lance dans le poker à Las VegasAujourd'hui, 13:34Révolution chez les féminines d'Arsenal : Slegers vise le rajeunissement et le titreRévolution chez les féminines d'Arsenal : Slegers vise le rajeunissement et le titreAujourd'hui, 13:17Jorge Jesus prend les rênes du Portugal : Cristiano Ronaldo reste dans l'équipeJorge Jesus prend les rênes du Portugal : Cristiano Ronaldo reste dans l'équipeAujourd'hui, 12:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan