Jorge Jesus prend les rênes du Portugal : Cristiano Ronaldo reste dans l'équipe

Nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus a partagé ses plans concernant le capitaine Cristiano Ronaldo lors de ses premières déclarations. Le technicien expérimenté a souligné que l'attaquant de 41 ans reste une figure clé pour la sélection et qu'il ne voit aucun problème à travailler avec lui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'entraîneur de 71 ans a signé un contrat de quatre ans avec la Fédération portugaise de football, courant jusqu'à la Coupe du monde 2030. Selon Goal.com, Jesus remplace Roberto Martinez. Martinez avait quitté son poste après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Le facteur de l'expérience et de la confiance

Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Ils ont récemment travaillé ensemble au club saoudien d'Al-Nassr, où ils ont remporté le titre de la Saudi Pro League. Cette collaboration fructueuse devrait influencer les décisions du coach en sélection.

"Tant qu'il continue de jouer et qu'il est en condition pour être appelé, je le convoquerai. Bien sûr, cela se fera dans le respect de certaines limites et des conditions que je juge optimales pour l'équipe nationale", a expliqué Jorge Jesus lors de la conférence de presse.

Ronaldo, un symbole plutôt qu'un problème

Alors que de nombreux experts prédisaient que la gestion d'une star vieillissante pourrait poser problème au nouveau coach, Jesus a balayé ces idées. Selon lui, travailler avec un professionnel de haut niveau comme Cristiano Ronaldo est un plaisir pour tout entraîneur.

"Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème pour l'équipe nationale. Ni pour l'équipe, ni pour moi. Travailler avec lui l'année dernière a été un grand honneur, il est très facile de communiquer avec lui", a ajouté l'entraîneur. Jesus a décrit Ronaldo comme un symbole du football portugais et un leader jouissant d'une immense influence dans le vestiaire.

Pour rappel, l'équipe du Portugal a dû mettre fin prématurément à son parcours lors du Mondial 2026. Roberto Martinez avait admis en son temps qu'il était venu avec l'objectif de devenir champion, mais qu'après avoir échoué, il était temps de partir. Désormais, Jorge Jesus devra bâtir une nouvelle équipe en combinant jeunes talents et vétérans expérimentés.