Neymar met fin à sa carrière internationale et se lance dans le poker à Las Vegas

·1·Sport
Neymar met fin à sa carrière internationale et se lance dans le poker à Las Vegas

La légende de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière après le football professionnel. Suite à une participation décevante à la Coupe du Monde 2026, la star de 34 ans a été aperçue au prestigieux tournoi des World Series of Poker (WSOP) à Las Vegas, comme le rapporte Goal.com. Ceci est rapporté par.

L'attaquant brésilien s'est rendu à Las Vegas peu après la fin du tournoi mondial en Amérique du Nord. Samedi soir, il a pris place à une table pour participer à l'événement principal, doté d'un droit d'entrée de 10 000 dollars. Ce n'est pas une première pour Neymar dans le monde du poker ; en 2025, il avait surpris tout le monde en atteignant la table finale du même tournoi.

Une fin malheureuse et une nouvelle activité

Cependant, cette fois-ci, la chance de Neymar à la table de poker a été aussi brève que sur le terrain. Il a été éliminé dès le premier jour de la compétition. Cet échec est devenu symbolique pour les supporters brésiliens, rappelant la fin précoce de son dernier tournoi avec l'équipe nationale.

Pour rappel, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil s'est incliné 1-2 face à la Norvège. Après ce match disputé le 5 juillet, Neymar a officiellement annoncé sa retraite internationale. Pour le joueur ayant participé à quatre Coupes du Monde et devenu le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, ces adieux ont été empreints d'amertume.

Les blessures ont sérieusement affecté la forme de Neymar durant le tournoi. En raison d'une blessure au mollet droit, il n'est entré en jeu qu'à deux reprises en tant que remplaçant. Son dernier but sous le maillot national a été inscrit sur penalty contre la Norvège, mais les adversaires, emmenés par Erling Haaland, ont fini par l'emporter.

Un passe-temps sous le feu des critiques

La passion de Neymar pour le poker a souvent suscité des débats. Plus tôt cette année, il avait été vivement critiqué par le public brésilien pour avoir joué au poker en ligne pendant près de 24 heures alors que son club luttait dans le bas du tableau. Le joueur a toujours affirmé que la manière dont il occupe son temps libre est un choix personnel.

"Malheureusement, ces derniers jours, je n'ai pas pu jouer à cause de charges physiques. C'est pourquoi j'ai trouvé le temps de m'adonner à mon passe-temps favori en dehors du football : le poker", avait expliqué Neymar lors d'une interview précédente. Désormais libéré de la pression de l'équipe nationale, la star devrait continuer à explorer d'autres domaines.

NeymarБразилияPokerLas VegasФутбол
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution chez les féminines d'Arsenal : Slegers vise le rajeunissement et le titreRévolution chez les féminines d'Arsenal : Slegers vise le rajeunissement et le titreAujourd'hui, 13:17Jorge Jesus prend les rênes du Portugal : Cristiano Ronaldo reste dans l'équipeJorge Jesus prend les rênes du Portugal : Cristiano Ronaldo reste dans l'équipeAujourd'hui, 12:53Kylian Mbappé face à l'Espagne : La dernière chance de répondre aux critiquesKylian Mbappé face à l'Espagne : La dernière chance de répondre aux critiquesAujourd'hui, 12:33Ruben Amorim souhaite attirer des stars de Manchester United au MilanRuben Amorim souhaite attirer des stars de Manchester United au MilanAujourd'hui, 12:31Cole Palmer peut-il devenir le nouvel Eden Hazard : les experts expliquent la baisse de forme du joueurCole Palmer peut-il devenir le nouvel Eden Hazard : les experts expliquent la baisse de forme du joueurAujourd'hui, 12:19Le conflit entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : que se passe-t-il avec l'équipe d'Angleterre ?Le conflit entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : que se passe-t-il avec l'équipe d'Angleterre ?Aujourd'hui, 12:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan