Neymar met fin à sa carrière internationale et se lance dans le poker à Las Vegas

La légende de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière après le football professionnel. Suite à une participation décevante à la Coupe du Monde 2026, la star de 34 ans a été aperçue au prestigieux tournoi des World Series of Poker (WSOP) à Las Vegas, comme le rapporte Goal.com. Ceci est rapporté par.

L'attaquant brésilien s'est rendu à Las Vegas peu après la fin du tournoi mondial en Amérique du Nord. Samedi soir, il a pris place à une table pour participer à l'événement principal, doté d'un droit d'entrée de 10 000 dollars. Ce n'est pas une première pour Neymar dans le monde du poker ; en 2025, il avait surpris tout le monde en atteignant la table finale du même tournoi.

Une fin malheureuse et une nouvelle activité

Cependant, cette fois-ci, la chance de Neymar à la table de poker a été aussi brève que sur le terrain. Il a été éliminé dès le premier jour de la compétition. Cet échec est devenu symbolique pour les supporters brésiliens, rappelant la fin précoce de son dernier tournoi avec l'équipe nationale.

Pour rappel, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil s'est incliné 1-2 face à la Norvège. Après ce match disputé le 5 juillet, Neymar a officiellement annoncé sa retraite internationale. Pour le joueur ayant participé à quatre Coupes du Monde et devenu le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, ces adieux ont été empreints d'amertume.

Les blessures ont sérieusement affecté la forme de Neymar durant le tournoi. En raison d'une blessure au mollet droit, il n'est entré en jeu qu'à deux reprises en tant que remplaçant. Son dernier but sous le maillot national a été inscrit sur penalty contre la Norvège, mais les adversaires, emmenés par Erling Haaland, ont fini par l'emporter.

Un passe-temps sous le feu des critiques

La passion de Neymar pour le poker a souvent suscité des débats. Plus tôt cette année, il avait été vivement critiqué par le public brésilien pour avoir joué au poker en ligne pendant près de 24 heures alors que son club luttait dans le bas du tableau. Le joueur a toujours affirmé que la manière dont il occupe son temps libre est un choix personnel.

"Malheureusement, ces derniers jours, je n'ai pas pu jouer à cause de charges physiques. C'est pourquoi j'ai trouvé le temps de m'adonner à mon passe-temps favori en dehors du football : le poker", avait expliqué Neymar lors d'une interview précédente. Désormais libéré de la pression de l'équipe nationale, la star devrait continuer à explorer d'autres domaines.