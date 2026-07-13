Kylian Mbappé face à l'Espagne : La dernière chance de répondre aux critiques

Le choc entre la France et l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde représente pour Kylian Mbappé bien plus qu'une simple qualification pour la finale : c'est une opportunité de revanche et de rédemption. En plus de vouloir effacer l'amertume de la défaite subie face à La Roja lors de la demi-finale de l'Euro 2024, Mbappé vise à répondre aux critiques incessantes de la presse madrilène. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'attaquant français, aujourd'hui âgé de 27 ans, arrive au tournoi dans la meilleure forme de sa carrière. Cependant, ses performances en club ne se déroulent pas comme prévu. En deux saisons sous les couleurs du Real Madrid, il n'a remporté aucun trophée majeur, ce qui a considérablement accru la pression des médias et des supporters dans la capitale espagnole.

Une période difficile à Madrid et des tensions avec la presse

Depuis son arrivée au Real Madrid en tant qu'agent libre en provenance du Paris Saint-Germain en 2024, ses relations avec les journalistes espagnols se sont complexifiées. Bien qu'il ait marqué 86 buts en 103 matchs sous le maillot madrilène, l'échec collectif de l'équipe a éclipsé ces statistiques. Selon Goal.com, alors que les Los Blancos manquent les grands titres, toutes les critiques se concentrent sur la star de l'équipe, Mbappé.

La fin de la saison 2025-26 a été un véritable cauchemar pour le joueur. Le Real Madrid a été largement distancé par son rival, le FC Barcelone, dans la course au titre, et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Sur fond de ces échecs, le comportement de Mbappé en dehors du terrain a également été vivement critiqué par la presse espagnole.

La revanche personnelle du capitaine français

Bien que Mbappé ait marqué plus de 40 buts la saison dernière, la baisse de son efficacité lors de la seconde moitié de saison est devenue un sujet de critique. Entre la mi-février et la fin de saison, il n'a marqué que quatre buts en raison de blessures. Désormais, il souhaite faire taire tous les doutes en affrontant l'équipe nationale du pays qui est devenu sa deuxième maison.

La victoire en demi-finale de la Coupe du Monde est cruciale pour Mbappé pour les raisons suivantes :

Prendre sa revanche sur l'Espagne après la défaite en demi-finale de l'Euro 2024 ;

Prouver aux supporters et à la presse du Real Madrid qu'il reste le meilleur joueur du monde ;

Mener l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive.

Cette confrontation pourrait rester dans l'histoire non seulement comme un duel entre deux grandes nations, mais aussi comme la bataille d'une superstar pour restaurer sa réputation. Si Mbappé parvient à stopper l'Espagne, il retournera à Madrid en vainqueur et réussira à inverser la vague de négativité à son égard.