SpaceX va brûler délibérément ses satellites Starlink de nouvelle génération dans l'atmosphère

La société SpaceX d'Elon Musk franchit une nouvelle étape importante dans l'exploration spatiale. Dans le cadre du prochain vol de la fusée Starship, il est prévu de lancer pour la première fois une nouvelle génération de satellites : les Starlink V3. Cependant, la particularité de cette mission réside dans le fait que ces appareils ne sont pas destinés à rester en orbite, mais à brûler dans l'atmosphère à la fin du vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations d'ixbt.com, le vaisseau Starship transportera 20 satellites Starlink V3 lors de son prochain vol d'essai. Ces appareils suivront la trajectoire suborbitale de la fusée. Cela signifie qu'après avoir atteint une certaine altitude, ils plongeront avec le vaisseau et seront entièrement détruits par friction lors de leur entrée dans les couches denses de l'atmosphère terrestre.

La série Starlink V3 devrait améliorer radicalement le réseau mondial d'Internet par satellite. Ces appareils de nouvelle génération sont conçus pour augmenter considérablement la bande passante du réseau et améliorer la vitesse de transmission des données. Néanmoins, le premier lot est sacrifié uniquement pour des tests techniques et pour surveiller l'état du vaisseau Starship.

Une nouvelle méthode pour vérifier la sécurité de Starship

L'aspect le plus intéressant de la mission est que ces satellites serviront d'« yeux » pour inspecter le vaisseau Starship lui-même. Six satellites sont équipés de caméras spéciales qui scanneront le bouclier thermique de Starship pendant le vol. Les images capturées seront transmises en temps réel aux opérateurs de SpaceX.

Les ingénieurs utilisent une méthode astucieuse pour vérifier la solidité de la protection thermique du vaisseau. Plusieurs plaques de protection sont peintes en blanc, servant de cibles pour les caméras des satellites. Cela permet de détecter avec précision tout dommage ou détachement des plaques lors des températures extrêmes rencontrées lors de la rentrée atmosphérique.

Ces tests sont cruciaux pour SpaceX, car Starship devrait devenir le principal moyen de transport pour conquérir la Lune et Mars à l'avenir. Le retour en toute sécurité du vaisseau sur Terre dépend directement de la fiabilité de son bouclier thermique. Cette mission « kamikaze » des appareils Starlink V3 fournira une base de données précieuse pour les futurs vols sécurisés.

Selon les plans actuels, le prochain vol du système Starship est prévu pour le 16 juillet. Si tout se déroule avec succès, cette mission prouvera non seulement les capacités de la nouvelle génération de satellites Internet, mais aussi la durabilité du plus grand système de fusée au monde.