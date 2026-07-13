Période de test pour Florian Wirtz : la star de Liverpool peut-elle justifier ses 116 millions de livres sterling

Florian Wirtz, l'une des recrues records de Liverpool, a connu une première saison en Angleterre bien en deçà des attentes. Arrivé en provenance du Bayer Leverkusen pour 116 millions de livres sterling, le meneur de jeu allemand n'a pas réussi à s'imposer, que ce soit en club ou lors de la Coupe du Monde 2026. Désormais, les experts et les supporters attendent un changement radical de la part de la jeune star la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à GOAL, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, a évoqué la situation de Wirtz, soulignant que la saison 2026-27 sera décisive pour le joueur. Selon Murphy, pour un joueur acheté à un prix aussi élevé, enregistrer au moins 10 buts et 10 passes décisives est une « exigence minimale ». Sinon, son transfert pourrait être considéré comme un échec.

Pression du transfert et processus d'adaptation

Lorsque Florian Wirtz est arrivé à Liverpool, il détenait le statut de joueur le plus cher de l'histoire du football britannique. Bien que son coéquipier Alexander Isak ait depuis pris la tête de ce classement, la pression sur le joueur allemand de 23 ans n'a pas diminué. Ces investissements massifs réalisés sous l'ère Arne Slot n'ont pas pleinement porté leurs fruits la saison dernière.

Vainqueur de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen et reconnu comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux d'Europe, Wirtz s'est contenté de seulement 7 buts et 7 passes décisives en Premier League. Ces statistiques ne correspondent absolument pas à son prix de transfert et à son potentiel. Selon Murphy, la période de transition de l'équipe et les difficultés d'adaptation à un nouvel environnement ont eu un impact négatif sur son jeu.

Déception en Coupe du Monde et nouvel entraîneur

Les déboires de Wirtz ne se sont pas limités au niveau du club. Membre de l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur a dû quitter le tournoi dès les huitièmes de finale. La défaite contre le Paraguay a été un véritable choc pour les supporters allemands, et Wirtz n'a pas réussi à montrer ses meilleures qualités lors de ce match.

Liverpool entame désormais une nouvelle ère. L'équipe a été confiée au technicien espagnol Andoni Iraola. Dans le système du nouvel entraîneur, Wirtz devrait occuper le rôle de meneur de jeu principal. Murphy souligne qu'il n'y a plus d'excuses : « Il a montré des éclairs de son talent au milieu de la saison, mais ce n'est pas suffisant. Il doit maintenant montrer son meilleur niveau, car Liverpool a besoin de leaders pour gagner ».

Les Reds visent non seulement le titre en Premier League, mais aussi les sommets en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, des joueurs coûteux comme Florian Wirtz doivent justifier leur prix sur le terrain. Les supporters espèrent que lors de la saison 2026-27, le talent allemand deviendra enfin une véritable « star de Liverpool ».