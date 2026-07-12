Premiers tests d'IA pour le contrôle d'un réacteur nucléaire aux États-Unis

Des ingénieurs de l'Université Purdue, dans l'Indiana, aux États-Unis, ont franchi une étape révolutionnaire dans le domaine de l'énergie. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des tests d'intelligence artificielle (AI), de contrôle numérique et de technologies de cybersécurité ont débuté sur un réacteur nucléaire en activité. Ce projet vise à automatiser totalement l'énergie atomique et à porter les systèmes de sécurité à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Le réacteur de recherche PUR-1 (Purdue University Reactor Number One) a été choisi pour ces études. Il convient de noter que cet appareil n'est pas destiné à la production d'électricité, mais sert à des fins purement scientifiques, à la formation de spécialistes et à la vérification pratique de nouvelles technologies. En 2019, le PUR-1 est devenu le premier réacteur aux États-Unis à recevoir une licence pour fonctionner avec un système de contrôle et de sécurité entièrement numérique.

Selon les scientifiques, il est crucial de tester l'intelligence artificielle sur une installation nucléaire réelle plutôt que sur des simulations informatiques. Cela permet d'évaluer précisément le comportement du logiciel face à des pannes inattendues ou des situations non standard. Selon Ixbt.com, ce projet vise à réduire le facteur humain dans la gestion des centrales nucléaires et à optimiser les processus au maximum.

Petits réacteurs modulaires et perspectives d'avenir

Le développement de cette technologie servira de base à l'ère des petits réacteurs modulaires (SMR) et des microréacteurs, activement promus aux États-Unis. Ces dispositifs compacts sont considérés comme la solution la plus efficace pour alimenter en énergie les zones reculées, les grands sites industriels, les bases militaires et les immenses centres de données (Data-center).

La numérisation devrait transformer radicalement l'approche de l'énergie nucléaire. À l'avenir, un seul opérateur pourra contrôler à distance plusieurs réacteurs situés à des centaines ou des milliers de kilomètres. Cela réduira considérablement les coûts d'exploitation.

Le ministère de l'Énergie des États-Unis soutient pleinement les projets dans ce domaine. Selon le plan, les premiers microréacteurs devraient être opérationnels dès 2026. Cependant, avant leur déploiement à grande échelle, il est nécessaire de prouver la fiabilité absolue des systèmes de contrôle numérique. Le réacteur PUR-1 est devenu le principal terrain d'essai pour cette mission cruciale.

Pour information, le réacteur PUR-1 a été construit en 1962 et est actuellement la seule installation nucléaire en état de marche dans l'Indiana. Avec plus de soixante ans d'histoire, cette installation est devenue aujourd'hui un terrain d'essai pour les technologies numériques les plus modernes et l'intelligence artificielle, témoignant de la rapidité de l'évolution du secteur.