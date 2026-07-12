Abandon du lithium : ESS présente une batterie sodium-ion avec 20 ans de durée de vie

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Abandon du lithium : ESS présente une batterie sodium-ion avec 20 ans de durée de vie

Des changements révolutionnaires se poursuivent dans le domaine des technologies de stockage d'énergie. La société américaine ESS a officiellement présenté son système modulaire Bridge, basé sur la technologie sodium-ion, qui peut constituer une alternative viable aux batteries lithium-ion. Cette innovation attire l'attention des experts du secteur non seulement pour son coût abordable, mais aussi pour sa durabilité à long terme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

La plateforme Bridge est principalement destinée aux grandes entreprises énergétiques, aux centres de données (data-centrlar), aux entreprises industrielles et aux infrastructures critiques. L'avantage principal du système est qu'il réduit la dépendance aux batteries lithium-ion traditionnelles. Selon les données d'IXBT, le nouvel appareil est logé dans un conteneur standard de 10 pieds et sa capacité est de 1,2 MW·h.

Capacités techniques et efficacité

Les ingénieurs d'ESS ont conçu le système de manière modulaire. En combinant plusieurs blocs, il est possible d'atteindre une capacité totale allant jusqu'à 4,8 MW·h. Il est remarquable qu'un appareil d'une telle puissance ne dépasse pas les dimensions d'un conteneur standard de 20 pieds. Cela facilite grandement l'installation du système dans les zones industrielles où l'espace est limité.

Le système Bridge est livré prêt à l'emploi et ne nécessite aucune machinerie complexe pour son installation — des grues de construction ordinaires suffisent. Le système de refroidissement est également simplifié, fonctionnant par simple circulation d'air. Cela réduit considérablement les coûts d'exploitation par rapport aux systèmes de refroidissement liquide complexes.

Avantages de la technologie sodium-ion

Le passage du lithium au sodium offre plusieurs avantages stratégiques et économiques. Les experts d'ESS soulignent les caractéristiques suivantes des batteries sodium-ion :

  • Faible coût des matières premières et abondance dans la nature ;
  • Sécurité incendie élevée ;
  • Résistance aux températures ambiantes ;
  • Absence de dégradation à long terme.
Le système peut fonctionner de manière stable dans une très large plage de températures, de moins 40 degrés à plus 50 degrés. C'est un indicateur très important pour des régions au climat continental rigoureux. Selon les calculs des développeurs, le système Bridge peut durer jusqu'à 20 ans sans remplacer les modules de batterie.

Actuellement, l'intérêt pour cette nouvelle technologie est très élevé. Peu de temps après son lancement sur le marché, la société ESS a réussi à constituer un portefeuille de commandes d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Cela indique que dans le marché du stockage d'énergie, les technologies sodium-ion deviendront le principal concurrent du lithium dans un avenir proche.

ESSBridgeНатрий-ионЭнергияТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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