Ninja présente l'appareil Slushi Twist pour préparer des boissons glacées à la maison

Pendant les journées chaudes d'été, le besoin de boissons rafraîchissantes est plus fort que jamais. La marque Ninja, bien établie sur le marché des appareils électroménagers, a dévoilé sa nouvelle machine à boissons glacées (slush) Ninja Slushi Twist pour résoudre ce problème. Cet appareil permet de préparer non seulement des jus glacés, mais aussi des cocktails complexes et des boissons au café de qualité professionnelle à domicile. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La principale différence et supériorité du nouveau modèle par rapport au précédent réside dans son système double. Le Slushi Twist est équipé de deux réservoirs séparés de 1,4 litre (48 onces) chacun, capables de préparer deux boissons différentes simultanément. Cette fonctionnalité est idéale pour les événements familiaux ou les fêtes entre amis, car il est possible de préparer à la fois des granités aux fruits pour les enfants et des cocktails alcoolisés pour les adultes.

Innovations technologiques et contrôle intelligent

L'aspect le plus remarquable de l'appareil est sa technologie "Dual SlushAssist". Selon ixbt.com, ce système analyse indépendamment le contenu de chaque réservoir et définit une température de congélation spécifique pour chaque côté. Par exemple, un milkshake peut être maintenu dans une texture crémeuse d'un côté, tandis qu'un jus de fruit est transformé en cristaux de glace plus fermes de l'autre.

Le Ninja Slushi Twist ne se limite pas aux boissons glacées. Il dispose de modes spéciaux pour préparer les types de boissons suivants :

Slushies classiques ;

Frappés et cafés glacés ;

Milkshakes ;

Smoothies et sorbets aux fruits ;

Cocktails glacés avec ou sans alcool.

Une autre fonction intéressante est le distributeur "twist". Grâce à une poignée spéciale, les utilisateurs peuvent verser chaque boisson séparément ou mélanger les deux saveurs dans un verre avec un effet visuel en spirale. Cela rend l'aspect de la boisson aussi attrayant que dans les cafés haut de gamme.

Facilité d'utilisation et prix

Le processus de nettoyage de l'appareil a également été simplifié au maximum. Grâce au bouton de rinçage spécial, les réservoirs peuvent être lavés rapidement à l'eau tiède. Cependant, les acheteurs doivent noter que le modèle Slushi Twist occupe une place importante dans la cuisine en raison de ses doubles réservoirs. De plus, son prix n'est pas négligeable : l'appareil est vendu sur le marché américain aux alentours de 399,99 dollars.

Dans les conditions climatiques chaudes, surtout lors des longs étés, de tels appareils peuvent être parfaits pour les grandes familles et ceux qui aiment recevoir. Bien que cette technologie soit actuellement populaire principalement sur les marchés occidentaux, elle devrait bientôt apparaître chez les détaillants locaux et sur les plateformes de vente en ligne.