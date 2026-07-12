Samsung présentera ses premiers centres de données flottants en 2028

Samsung prévoit de lancer ses premiers centres de données flottants au deuxième trimestre 2028. Avec ce projet innovant, l'entreprise vise à ouvrir une nouvelle ère dans le domaine du stockage et du traitement des données.

Datacenter Dynamics rapporte que, Samsung Heavy Industries travaille déjà activement sur plusieurs projets prometteurs. L'entreprise s'attend à recevoir prochainement les premières commandes pour la construction de tels centres de données flottants.

Afin de réaliser cette initiative, Samsung Heavy Industries a signé un protocole d'accord avec la société de construction navale grecque Capital et la société de classification britannique Lloyd's Register . Selon l'accord de partenariat, Samsung se chargera du développement de la plateforme technologique. Capital se chargera de la gestion des projets et de l'attraction des investisseurs. Lloyd's Register aidera à établir une coopération avec les organismes de réglementation et à coordonner les exigences techniques.

Coopération internationale et solutions innovantes

Par ailleurs, en mai de cette année, Samsung Heavy Industries a également signé un accord de partenariat avec la société américaine Mousterian Corporation (M3) . Cet accord vise à développer conjointement des centres de données flottants à l'échelle industrielle. Il est à noter que M3 les fondateurs de la société ont déjà participé au développement du projet de centre de données flottant Nautilus .

Actuellement, de nombreuses entreprises technologiques mondiales manifestent un grand intérêt pour les projets d'infrastructure flottante. Selon les experts, en raison de la rareté croissante des terrains et de l'augmentation de leur coût, ces installations pourraient devenir une solution beaucoup plus économique et efficace que les centres de données traditionnels à l'avenir.