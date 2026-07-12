Le système d'intelligence artificielle Rubin Ultra de NVIDIA estimé à 21 millions de dollars

NVIDIA, qui maintient une domination absolue sur le marché des technologies d'intelligence artificielle (AI), s'apprête à établir de nouveaux records de prix dans l'industrie avec sa prochaine plateforme Rubin Ultra. Selon les estimations des analystes de BofA Global Research, le prix de ce rack AI haute performance devrait atteindre environ 21 millions de dollars. Ce chiffre surprend non seulement le monde technologique, mais aussi les grandes institutions financières. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À titre de comparaison, les racks Blackwell Ultra actuellement populaires sont évalués à environ 4 millions de dollars. Les racks Rubin standard devraient être vendus dans une fourchette de 6 à 9 millions de dollars. Cette augmentation spectaculaire du prix du modèle Rubin Ultra est directement liée à son architecture interne et à sa capacité de mémoire sans précédent. Selon ixbt.com, ce prix renforcera davantage la position des produits NVIDIA dans le segment entreprise.

Technologies de mémoire et indicateurs techniques

L'un des composants les plus coûteux du système Rubin Ultra est la mémoire HBM à haute bande passante. Selon les analyses, ces modules de mémoire représentent à eux seuls 1,5 million de dollars du prix du rack. De plus, l'utilisation de la technologie avancée SOCAMM2 dans le système porte son efficacité à un nouveau niveau. De telles solutions technologiques sont cruciales pour l'entraînement de réseaux neuronaux complexes et le traitement de grands volumes de données.

La croissance de la capacité mémoire est impressionnante : si le modèle Rubin standard dispose de 288 GB de mémoire HBM par GPU, la version Rubin Ultra double ce chiffre pour atteindre 576 GB. En conséquence, l'ensemble du rack disposera d'un total d'environ 83 TB de mémoire HBM. Cela permet d'augmenter considérablement la vitesse de traitement des modèles AI.

Efficacité économique et analyse de marché

Il est intéressant de noter que le coût par 1 GB de mémoire dans le rack Rubin Ultra est resté pratiquement inchangé. Selon les calculs des analystes, le prix par gigaoctet de mémoire est de 18,4 dollars pour le modèle Rubin et de 18,49 dollars pour le modèle Rubin Ultra. En d'autres termes, l'augmentation du prix total ne s'explique pas par un renchérissement de la technologie, mais par une augmentation drastique du nombre de composants installés dans le système.

Pour des pays en pleine transformation numérique, ces technologies peuvent sembler très coûteuses pour le moment. Cependant, la possibilité d'utiliser ces capacités via des services cloud mondiaux (Google Cloud, Microsoft Azure) ouvre de nouveaux horizons pour les développeurs et les startups locaux. La série Rubin de NVIDIA devrait devenir le moteur principal de l'économie mondiale dans le domaine de l'AI dans les années à venir.

En conclusion, on peut dire qu'un prix de 21 millions de dollars ne sera pas un obstacle pour les grands géants technologiques. Au contraire, alors que la demande en puissance de calcul ne cesse d'augmenter, des solutions comme NVIDIA Rubin Ultra sont destinées à devenir les dominants absolus du marché et à définir le leader de la course à l'AI.