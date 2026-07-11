Suivez le match Norvège vs Angleterre en direct sur notre site

La Norvège et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre débutera demain à 02h00 (heure de Tachkent) au stade Miami Gardens de Miami.

Notre site propose un suivi en direct textuel de cette rencontre. Les buts, occasions dangereuses, cartons, remplacements et décisions arbitrales seront rapportés en temps réel.

Selon les pronostics d'avant-match, l'Angleterre est donnée favorite pour l'emporter dans le temps réglementaire. La probabilité de victoire de la Norvège est estimée à 24 %, celle d'une prolongation à 26 % et celle d'une victoire de l'Angleterre à 50 %.

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