Suivez le match Norvège vs Angleterre en direct sur notre site

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La Norvège et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre débutera demain à 02h00 (heure de Tachkent) au stade Miami Gardens de Miami.

Notre site propose un suivi en direct textuel de cette rencontre. Les buts, occasions dangereuses, cartons, remplacements et décisions arbitrales seront rapportés en temps réel.

Selon les pronostics d'avant-match, l'Angleterre est donnée favorite pour l'emporter dans le temps réglementaire. La probabilité de victoire de la Norvège est estimée à 24 %, celle d'une prolongation à 26 % et celle d'une victoire de l'Angleterre à 50 %.

Suivez le quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre avec nous sur notre site.

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Nodirbek Razzokov
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