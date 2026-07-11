SpaceX construit un immense centre de données pour l'intelligence artificielle dans l'espace

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SpaceX construit un immense centre de données pour l'intelligence artificielle dans l'espace

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a dévoilé les caractéristiques techniques des AI1, une nouvelle génération de satellites capables d'effectuer des calculs d'intelligence artificielle (AI) dans l'espace dans le cadre de son projet Starmind. Ces dispositifs formeront un immense centre de données (data-center) en orbite, servant à réduire la charge des serveurs terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées sur le site officiel de l'entreprise, chaque satellite AI1 aura une puissance de calcul allant de 120 kW à 150 kW. À titre de comparaison, cette valeur est équivalente à la puissance des armoires serveurs modernes sur Terre. Une telle performance permet de traiter les algorithmes d'intelligence artificielle directement dans l'espace.

Une technologie de la hauteur d'un immeuble de sept étages

Les dimensions des dispositifs AI1 devraient être nettement supérieures à celles des satellites Starlink actuels. Leur hauteur sera équivalente à celle d'un immeuble de sept étages, et la longueur totale des panneaux solaires atteindra 70 mètres. Pour lancer de telles structures gigantesques en orbite, SpaceX prévoit d'utiliser son système de fusée le plus puissant, Starship.

Comme les systèmes de refroidissement traditionnels, tels que les ventilateurs, ne fonctionnent pas dans l'espace, les ingénieurs introduiront une technologie de refroidissement liquide. Des radiateurs d'une surface totale de 110 mètres carrés évacueront l'excès de chaleur dans le vide spatial. De plus, les appareils seront dotés d'une coque de protection spéciale contre les micrométéorites et les débris spatiaux.

Les avantages du projet Starmind

Selon les experts de SpaceX, les centres de données dans l'espace présentent plusieurs avantages par rapport à ceux situés sur Terre :

  • Possibilité d'utiliser l'énergie solaire de manière continue et efficace ;
  • Absence d'impact négatif sur l'équilibre écologique terrestre et les ressources en eau (utilisées pour le refroidissement) ;
  • Échange de données ultra-rapide via des canaux laser.
Dans le cadre du projet, les données seront transmises vers la Terre via l'infrastructure Starlink. L'entreprise a déjà déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour créer le système Starmind, qui pourrait inclure jusqu'à 1 million de satellites. Cette demande est actuellement en cours d'examen.

Selon Ixbt.com, le premier lancement des prototypes AI1 est prévu pour début 2027. Par la suite, une nouvelle usine nommée Gigasat sera mise en service pour la production de masse de ces dispositifs. Cette étape pourrait faire de SpaceX non seulement un fournisseur d'accès Internet, mais aussi un acteur clé de l'infrastructure mondiale de l'intelligence artificielle.

SpaceXСунъий интеллектStarshipStarmindТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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