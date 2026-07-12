Lenovo présente un nouvel ordinateur équipé de deux cartes graphiques indépendantes GeForce RTX 5060 Ti

Lenovo a lancé sur le marché chinois une configuration unique de sa nouvelle station de travail ThinkCentre X Tower. La caractéristique principale de cet appareil est l'intégration de deux cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Cette approche permet d'augmenter considérablement la puissance graphique pour les utilisateurs professionnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouvel ordinateur est apparu sur la plateforme de vente JD au prix de 35 999 yuans (environ 5300 dollars américains). Il convient de noter que Lenovo avait présenté cette gamme d'appareils pour la première fois lors du CES 2026, mais le prix et les détails techniques de la version à double processeur graphique viennent seulement d'être révélés.

Puissance graphique et capacités techniques

Le cœur du système est un processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus à 24 cœurs. L'appareil est équipé de 64 GB de RAM et d'un SSD de 1 TB. Les deux cartes graphiques GeForce RTX 5060 Ti offrent un total de 32 GB de mémoire GDDR7. Cependant, il y a un point important : Lenovo ne classe pas cet ordinateur comme une machine destinée aux joueurs.

Le fait est que le système ne prend pas en charge la combinaison des cartes graphiques via la méthode classique SLI. Cela signifie que les jeux modernes ne peuvent pas voir ces deux cartes comme un seul accélérateur graphique avec 32 GB de mémoire. Au lieu de cela, chaque carte vidéo fonctionne indépendamment, et la répartition des tâches est gérée par un logiciel spécialisé.

Domaines d'utilisation et structure du boîtier

Travail avec des modèles d'IA et leur entraînement ;

Processus complexes de rendu 3D et de visualisation ;

Traitement de données vidéo volumineuses ;

Calculs d'ingénierie et modélisation scientifique.

La station de travail est principalement destinée aux domaines suivants :

L'appareil est logé dans un boîtier de 34 litres mesurant 425 × 225 × 495 mm. Son poids est d'environ 21 kilogrammes. Les ingénieurs de Lenovo ont accordé une attention particulière à la protection contre la poussière et aux fonctions de surveillance interne. L'ordinateur surveille l'efficacité des ventilateurs et le niveau d'encrassement des composants en temps réel.

En ce qui concerne la connectivité, le ThinkCentre X Tower est équipé de l'adaptateur Wi-Fi 7 le plus moderne, de deux ports Ethernet gigabit et d'une interface Thunderbolt 4 offrant une vitesse de 40 Gbps. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur la date de sortie et le prix international de cette puissante station de travail en dehors de la Chine.