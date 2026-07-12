Les compositions officielles pour le match entre la Norvège et l'Angleterre
La Norvège et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre débutera aujourd'hui à 02h00 (heure de Tachkent) au stade Miami Gardens de Miami. Les équipes ont dévoilé leurs compositions. La Norvège évoluera en 4-1-2-3, tandis que l'Angleterre optera pour un 4-2-3-1. La liste des remplaçants et des entraîneurs n'est pas entièrement visible sur la capture d'écran.
Composition de la Norvège :
• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggheim
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup
Composition de l'Angleterre :
• J. Pickford
• N. O'Reilly
• M. Guéhi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane
Le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales. La Norvège mise sur Haaland, Sørloth et Schjelderup en attaque, tandis que l'Angleterre cherchera à créer des occasions via Kane, Bellingham, Gordon et Madueke.
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