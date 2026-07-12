Le Gulfstream G700 vole avec du carburant écologique : Une nouvelle page dans l'histoire de l'aviation

L'industrie aéronautique a franchi une étape majeure vers la réduction de son impact environnemental. Gulfstream Aerospace a terminé avec succès une série de vols d'essai à grande échelle avec son jet d'affaires le plus moderne, le Gulfstream G700, en utilisant 100 % de carburant d'aviation durable (SAF). Cette étude a prouvé en pratique la possibilité de se passer totalement du kérosène d'aviation traditionnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Équipé de moteurs Rolls-Royce Pearl 700, le Gulfstream G700 a volé à une altitude de 15,2 kilomètres. Cette altitude est considérée comme standard pour l'aviation d'affaires moderne, mais c'est la première fois qu'un vol est effectué à cette distance sans utiliser une seule goutte de kérosène. Lors des essais, le G700, spécialement équipé, a servi de laboratoire volant.

Collaboration scientifique et portée de la recherche

Selon les informations d'ixbt.com, des organisations scientifiques de premier plan ont participé à ce projet, notamment la NASA, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, le Centre aérospatial allemand (DLR) et des experts de Rolls-Royce. Les chercheurs ont comparé l'impact environnemental de trois types de carburants en vol : le kérosène traditionnel, un mélange SAF et du SAF pur à 100 %.

Pendant l'expérience, l'avion-laboratoire a volé derrière un modèle G800 pour analyser la composition des gaz d'échappement de ses moteurs et les traînées de condensation (inversion trail). Pour ce faire, la cabine du G700 a été remplie d'instruments de mesure spéciaux, et les pilotes ont suivi une formation spécifique pour maintenir une distance minimale entre les avions.

Efficacité écologique et projets futurs

Le principal avantage du carburant SAF est qu'il est pratiquement exempt de soufre et de composés aromatiques présents dans le kérosène ordinaire. Cela permet de réduire considérablement la quantité de particules émises par le moteur. Selon les conclusions préliminaires de Gulfstream, l'utilisation de 100 % de SAF a considérablement réduit le niveau de pollution atmosphérique.

Toutes les données obtenues seront désormais transmises aux régulateurs aéronautiques internationaux et aux climatologues. Ces informations serviront de source principale pour l'élaboration de nouvelles normes environnementales pour l'aviation et pour définir les exigences relatives aux carburants durables à l'avenir.

Pour des régions où le transit aérien se développe activement, ces technologies sont d'une importance capitale. À l'avenir, le passage mondial au carburant SAF garantira non seulement la pureté de l'air, mais réduira également l'impact de l'industrie aéronautique sur le changement climatique. Les essais du Gulfstream G700 constituent l'un des pas les plus audacieux vers cet objectif.