Fonctionne même sans réseau : un nouveau téléphone satellite présenté en Inde

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Fonctionne même sans réseau : un nouveau téléphone satellite présenté en Inde

L'opérateur public indien Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a dévoilé un nouveau téléphone satellite conçu pour assurer les communications dans des conditions extrêmes. Cet appareil est capable de fonctionner sans interruption là où les smartphones classiques échouent : zones montagneuses, forêts denses, haute mer et zones sinistrées. L'importance technologique réside dans le fait qu'il ne se connecte pas aux stations de base terrestres, mais directement aux satellites en orbite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, ce projet a été développé en partenariat entre BSNL et la société britannique Inmarsat. Inmarsat gère actuellement un vaste réseau composé de 11 satellites de télécommunications géostationnaires. Cela garantit un signal stable partout dans le monde, même dans les endroits où l'infrastructure mobile est totalement absente ou endommagée.

Capacités techniques et principe de fonctionnement

Le mécanisme de fonctionnement de l'appareil est unique : lors d'un appel, le signal est d'abord transmis au satellite, puis dirigé vers une station terrestre pour être connecté au réseau de télécommunications général. L'appareil permet non seulement de passer des appels vocaux, mais aussi d'appeler à l'aide via un bouton SOS dédié aux situations d'urgence.

Le boîtier du nouveau téléphone est conçu pour résister à toutes les agressions extérieures et offre une grande autonomie. Cela en fait un outil indispensable pour les expéditions longue durée et les opérations de recherche et de sauvetage. Le prix de l'appareil est fixé à 1400 dollars, car il est destiné au segment professionnel.

Public cible et réglementations

Les fabricants précisent que les principaux utilisateurs de cet appareil devraient être :

  • Militaires et agents des forces de l'ordre ;
  • Services d'urgence et de secours ;
  • Marins et professionnels de l'industrie minière ;
  • Entreprises industrielles et chercheurs dans les zones reculées ;
  • Voyageurs extrêmes et participants à des expéditions.
Il convient de noter qu'en Inde, les règles d'utilisation d'un tel téléphone sont très strictes. L'achat et l'utilisation de l'appareil nécessitent une autorisation spéciale du ministère des Télécommunications (DoT) du pays. L'utilisation d'un téléphone satellite sans licence appropriée peut entraîner des poursuites judiciaires.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, de telles technologies revêtent également une grande importance pour les géologues travaillant dans les régions montagneuses ou pour les agents des services frontaliers. Bien que la communication par satellite soit partiellement introduite dans les smartphones aujourd'hui (par exemple, sur l'iPhone 14 et les modèles ultérieurs), les appareils professionnels présentés par BSNL se distinguent par la fourniture d'un canal de communication complet et indépendant.

ТехнологияСунъий ЙўлдошBSNLInmarsatГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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