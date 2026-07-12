L'Angleterre bat la Norvège après prolongation

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Angleterre a battu la Norvège sur le score de 2-1. Lors du match disputé au stade de Miami, le temps réglementaire s'est terminé sur un score de 1-1, et l'Angleterre a inscrit le but de la victoire en prolongation.

La Norvège a ouvert le score à la 36e minute grâce à un but d'Andreas Schjelderup. L'Angleterre a répliqué à la fin de la première mi-temps. À la 45+2e minute, Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets. En prolongation, à la 93e minute, Bellingham a marqué une nouvelle fois pour donner l'avantage à l'Angleterre.

Dans les statistiques du match, l'Angleterre a semblé légèrement plus active. L'équipe a effectué 14 tirs, dont 8 cadrés. La Norvège a enregistré 13 tirs, dont 5 cadrés.

L'Angleterre a dominé la possession de balle avec 53 %. La Norvège a affiché un résultat de 47 %. Le nombre de passes a également été en faveur de l'Angleterre : 606 passes. La Norvège a effectué 537 passes.

En précision des passes, l'Angleterre a enregistré 91 % et la Norvège 86 %. En termes de fautes, la Norvège a commis 10 infractions contre 8 pour l'Angleterre. La Norvège a reçu 1 carton jaune, tandis que l'Angleterre a terminé le match sans avertissement. Les hors-jeu ont été de 1-5 et les corners de 7-4.

Ainsi, l'Angleterre se qualifie pour le tour suivant après avoir passé les quarts de finale. La Norvège, quant à elle, met fin à sa participation au tournoi.