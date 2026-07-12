Le bilan du puissant séisme au Venezuela dépasse les 4 100 morts

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Le bilan du puissant séisme au Venezuela dépasse les 4 100 morts

Le nombre de victimes du puissant séisme survenu en juin au Venezuela a encore augmenté. Selon les dernières données officielles, le bilan de la catastrophe naturelle a atteint 4 118 personnes. C'est ce qu'a rapporté l'agence Jorge Rodríguez en se basant sur les informations du président de l'Assemblée nationale du Venezuela, TASS .

Selon lui, la catastrophe a fait 16 740 blessés à divers degrés. De plus, 17 907 citoyens ont perdu leur logement et se retrouvent temporairement sans abri. À travers le pays, le puissant séisme a causé la destruction totale de 190 bâtiments , tandis que 856 structures ont été gravement endommagées.

Lors des opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle menées par les secouristes, 6 462 personnes ont été secourues vivantes sous les décombres. Afin de fournir une assistance médicale aux victimes de la catastrophe, 29 966 patients ont été soignés dans les hôpitaux et établissements médicaux.

Selon les données officielles, à ce jour, 86 794 familles ont reçu diverses aides de l'État et des services spécialisés. De plus, la population sinistrée a reçu 9 766 tonnes de produits alimentaires.

Rappelons que le puissant séisme au Venezuela le 24 juin a eu lieu dans la soirée. À ce moment-là, en seulement 40 secondes , deux puissantes secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont été enregistrées. Les épicentres du séisme étaient situés dans l'État de Yaracuy , à une distance d'environ 10 kilomètres l'un de l'autre.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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