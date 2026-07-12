L'héroïsme de Jude Bellingham : L'Angleterre bat la Norvège et se qualifie pour les demi-finales

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L'héroïsme de Jude Bellingham : L'Angleterre bat la Norvège et se qualifie pour les demi-finales

Le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la Norvège a été riche en événements dramatiques. Le doublé de Jude Bellingham a offert une victoire 2-1 aux « Three Lions », propulsant l'équipe en demi-finale. Après cette défaite, Erling Haaland et ses coéquipiers sont contraints de quitter le tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Sous la chaleur étouffante de la Floride, l'Angleterre a tenté de prendre l'avantage dès les premières minutes. Cependant, comme le rapporte Goal.com, ce sont les Norvégiens qui ont ouvert le score. Un centre d'Andreas Schjelderup depuis l'aile gauche a heurté le poteau avant de finir au fond des filets. Le gardien Jordan Pickford a commis une erreur en tardant à intervenir.

L'équipe d'Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, a été quelque peu déstabilisée après avoir concédé ce but. Pour la Norvège, Martin Odegaard et Alexander Sorloth ont eu des occasions en or de creuser l'écart, mais n'ont pas su en profiter. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Jude Bellingham a percé dans la surface sur une passe d'Anthony Gordon et a égalisé d'une frappe précise.

Prolongations et moments décisifs

En seconde période, les deux équipes ont fait preuve de prudence. Les buts inscrits par Harry Kane et Torbjorn Heggem ont été refusés par les arbitres pour diverses raisons. La Norvège s'est montrée très dangereuse sur coups de pied arrêtés, notamment sur une tête de Kristoffer Ajer qui a heurté la barre transversale. Le temps réglementaire s'étant terminé sur un nul, il a fallu recourir aux prolongations.

À la troisième minute des prolongations, le gardien norvégien Orjan Nyland n'a pas pu capter une frappe lointaine de Morgan Rogers. Jude Bellingham, le plus prompt à réagir sur le ballon relâché, a inscrit son doublé et donné l'avantage à son équipe. Ce but s'est avéré décisif pour le sort du match.

Jusqu'au coup de sifflet final, l'Angleterre a fait preuve de rigueur défensive. Djed Spence et Bukayo Saka auraient pu alourdir le score en contre-attaque, mais le gardien norvégien a fait preuve de talent. Finalement, l'Angleterre a conservé sa victoire 2-1 et affrontera l'Argentine ou la Suisse en demi-finale. Erling Haaland voit son parcours dans ce tournoi majeur s'arrêter en quarts de finale.

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Jahongir Tursunov
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