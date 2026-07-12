Des cimetières uniques vieux de 7 000 ans découverts au Kazakhstan

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Des cimetières uniques vieux de 7 000 ans découverts au Kazakhstan

Dans la région de Kostanaï au Kazakhstan, des archéologues ont découvert des lieux de sépulture uniques datant de l'âge de pierre. L'expédition de l'Université régionale de Kostanaï Akhmet Baitursynov a trouvé trois anciens cimetières datant du VIIe au Ve millénaire av. J.-C. sur le site archéologique de Shili, situé dans le district d'Aoulköl. C'est ce que Kazinform a rapporté.

Il est indiqué que les découvertes appartiennent à l'ancienne culture Mahanjar et ont été identifiées sous le sol d'anciennes habitations. Lors des fouilles, les archéologues ont réussi à retrouver les restes d'un enfant et de deux adultes.

Les experts soulignent que les cimetières de cette période sont très rares. Selon l'archéologue Irina Shevnina, cette découverte est une avancée scientifique majeure non seulement pour la région de Kostanaï, mais pour toute l'archéologie du Kazakhstan.

Un fragment de poterie ancienne à lignes ondulées est tenu à la main.

Au cours de l'expédition, des outils en pierre et en os, des poteries, des ornements anciens et divers objets archéologiques ont également été mis au jour. Les scientifiques poursuivent également l'étude des vestiges d'anciennes maisons semi-enterrées appartenant à la culture Mahanjar.

Les chercheurs notent que la tradition d'enterrer les défunts sous le sol des maisons Asie centraleétait également présente dans certaines cultures néolithiques. Grâce à ces nouvelles découvertes, les scientifiques prévoient d'obtenir des informations plus larges sur le mode de vie, les croyances religieuses, les coutumes et la vie sociale des populations de cette époque.

Actuellement, les fouilles et les recherches scientifiques se poursuivent. Les spécialistes analysent en profondeur les restes et les objets trouvés afin de déterminer leur âge exact, leur origine et leur importance historique.

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Aziza Shukhratova
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