Suivez le match Argentine vs Suisse en direct sur notre site

74 Après vérification de la VAR, le joueur suisse Breel Embolo a écopé d'un carton jaune. L'arbitre a jugé la sanction suffisante.

73 Leandro Paredes a été averti par l'arbitre pour un jeu dangereux. L'Argentin a manqué de prudence face à son adversaire.

72 Breel Embolo a reçu un deuxième carton jaune et a quitté le terrain prématurément. Le joueur suisse a été expulsé.

70 Après la faute grossière de Breel Embolo, l'arbitre João Pinheiro a décidé de consulter la VAR. Cela pourrait se terminer par un carton rouge.

69 Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a reçu un carton jaune de la part de l'arbitre.

68 Dan Ndoye a marqué pour la Suisse, mais le score reste inchangé.

67 Ricardo Rodriguez trouve Dan Ndoye d'une passe précise. Le Suisse trompe Emiliano Martinez et place le ballon dans le petit filet.

66 Granit Xhaka a tenté une frappe lointaine pour la Suisse, mais Emiliano Martinez a réalisé un arrêt exceptionnel pour sauver son équipe d'un but tout fait.

65 Emiliano Martinez réalise un arrêt incroyable ! Dan Ndoye a placé une tête sur un centre dans la surface, mais le gardien a repoussé le ballon.

64 Fabian Rieder a tiré le corner, mais les défenseurs argentins ont dégagé le ballon.

64 Dan Ndoye a tenté un centre à ras de terre dans la surface pour la Suisse, mais les défenseurs ont dégagé le ballon. La Suisse va tirer un corner.

62 L'arbitre Joao Pinheiro a arrêté le jeu après une intervention très rugueuse du milieu de terrain suisse Djibril Sow.

60 Breel Embolo place une tête dans la surface, mais Emiliano Martinez réalise un superbe arrêt pour sauver son équipe.

59 Le milieu de terrain suisse Remo Freuler a commis une faute en retenant son adversaire, et l'arbitre a accordé un coup franc.

58 Leandro Paredes n'est pas blessé et continue de jouer pour l'Argentine. Il est de retour sur le terrain.

56 Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes est blessé et reçoit des soins médicaux sur le terrain.

54 Leandro Paredes a centré dans la surface, mais Gregor Kobel est sorti pour capter le ballon.

52 Le corner traverse la surface sans être touché et arrive au second poteau. La tête d'Enzo Fernández passe au-dessus de la barre transversale.

52 L'arbitre de touche signale un corner, les joueurs argentins se préparent à le tirer.

52 Julian Alvarez a tiré au but, mais un défenseur a contré le ballon et le gardien n'a pas été inquiété.

50 L'attaquant suisse Breel Embolo est signalé hors-jeu.

50 Nahuel Molina a tenté sa chance en dehors de la surface, mais le ballon est passé loin du cadre.

48 Fabian Rieder a tiré le coup franc. Il a centré dans la surface de réparation, mais le gardien est sorti à temps pour capter le ballon.

48 Nicolas Tagliafico a commis une faute. L'arbitre Joao Pinheiro a accordé un coup franc à la Suisse.

47 Fabian Rieder contrôle le ballon près de la surface et frappe, mais le défenseur argentin contre le tir avec brio.

46 La deuxième mi-temps a commencé ! Les équipes sont de retour sur le terrain.

45+5 L'arbitre João Pinheiro siffle la fin de la première mi-temps.

45+3 Lionel Messi a tiré le coup franc et a immédiatement relancé le jeu avec une passe courte.

45+3 Le Suisse Djibril Sow a commis une faute très grossière sur son adversaire. L'arbitre João Pinheiro a arrêté le jeu et a accordé un coup franc à l'Argentine.

45 Le quatrième arbitre a ajouté 4 minutes de temps additionnel.

45 Le joueur suisse Dan Ndoye est signalé hors-jeu, l'arbitre de touche lève son drapeau.

45 L'arbitre a sifflé une faute contre Lisandro Martinez pour avoir tenté de retenir son adversaire. Le joueur argentin aurait pu être averti.

44 L'attaquant de l'équipe nationale suisse Breel Embolo a reçu un carton jaune de l'arbitre pour un jeu dangereux.

43 Le Suisse Remo Freuler a tiré le coup franc, mais son centre n'était pas précis et le ballon est sorti du terrain.

42 Leandro Paredes a commis une faute. L'arbitre João Pinheiro a sifflé et accordé un coup franc à la Suisse.

40 Lisandro Martinez a commis une faute, a retenu son adversaire et a été averti pour avoir stoppé l'action.

39 Le milieu de terrain suisse Denis Zakaria a reçu un carton jaune de l'arbitre João Pinheiro pour une faute.

36 Leandro Paredes a commis une faute en faisant tomber son adversaire, et l'arbitre a sifflé contre le joueur argentin.

36 Fabian Rieder a envoyé le coup franc dans la surface de réparation suisse. Le gardien argentin s'est élevé pour capter le ballon et écarter le danger.

35 Julian Alvarez a commis une faute pour l'Argentine, l'arbitre Joao Pinheiro a arrêté le jeu.

35 Fabian Rieder a tiré le corner, mais le défenseur a bloqué le ballon.

34 Granit Xhaka a adressé un superbe centre dans la surface, mais les défenseurs ont dégagé le ballon. La Suisse va tirer un corner.

32 Dan Ndoye s'est engagé très durement dans le duel pour la Suisse, et João Pinheiro a sifflé une faute.

31 Breel Embolo s'est écroulé dans la surface, mais l'arbitre a rejeté les réclamations des joueurs suisses pour un penalty.

30 À la 30e minute du match, la possession de balle est de 46 % pour l'Argentine et de 54 % pour la Suisse.

28 Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka a commis une faute et l'arbitre a arrêté le jeu.

23 Une pause fraîcheur a été annoncée pour les joueurs sur le terrain.

23 Djibril Sow (Suisse) a retenu ouvertement son adversaire pour l'empêcher de prendre le ballon, et l'arbitre a arrêté le jeu.

22 L'arbitre Joao Pinheiro a sifflé une faute de Fabian Rieder pour un engagement trop dangereux sur son adversaire.

20 L'attaquant argentin Julian Alvarez a placé une tête, mais l'arbitre de touche a signalé un hors-jeu.

20 Швейцариялик Жибрил Соу ҳимоячидан қочиб, жарима майдони ташқарисидан дарвоза марказига зарба йўллади, аммо Эмилиано Мартинес ўз ўрнида бўлиб, тўпни осонлик билан ушлаб олди.

17 Ricardo Rodriguez a commis une faute pour la Suisse et l'arbitre Joao Pinheiro a arrêté le jeu.

15 Granit Xhaka a touché le ballon de la main, mais a été surpris par le coup de sifflet de l'arbitre.

12 Cristian Gabriel Romero a été averti par l'arbitre pour une faute. Le défenseur argentin a reçu un carton jaune.

10 Lionel Messi tire le corner. Alexis Mac Allister place une tête dans le coin droit et ouvre le score.

9 Le ballon est sorti. L'équipe d'Argentine va tirer un corner.

9 Lionel Messi a tiré le corner, mais les défenseurs suisses ont dégagé le ballon.

9 Alexis Mac Allister a décoché un tir dangereux vers le but argentin, mais un défenseur a contré le ballon pour écarter le danger. L'Argentine va tirer un corner.

7 L'arbitre siffle ! Penalty pour la Suisse après une main de Ricardo Rodriguez dans la surface de réparation.

7 Granit Xhaka a tenté une frappe lointaine non cadrée, le ballon finit dans les tribunes.

6 Djibril Sow a tenté une passe dangereuse dans la surface, mais les défenseurs argentins ont récupéré le ballon.

3 Julian Alvarez a commis une faute en attaque et l'arbitre a sifflé contre le joueur argentin.

1 Le milieu de terrain suisse Denis Zakaria a commis une faute, et l'arbitre João Pinheiro a sifflé l'infraction.

1 Denis Zakaria a tenté une frappe depuis l'extérieur de la surface, mais les défenseurs ont contré le ballon.

1 Le match a commencé ! Le coup d'envoi est donné entre l'Argentine et la Suisse, suivez la rencontre.

07:19 L'équipe nationale de Suisse a donné le coup d'envoi.

07:19 João Pinheiro a été désigné comme arbitre principal de ce match.

07:19 Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions d'équipe pour la rencontre d'aujourd'hui.