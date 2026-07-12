Lenovo présente ses premiers ordinateurs portables ThinkPad équipés de processeurs Intel Wildcat Lake

Lenovo, l'une des marques leaders sur le marché des ordinateurs portables, a renouvelé sa célèbre gamme professionnelle. L'entreprise a officiellement dévoilé ses premiers ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Wildcat Lake : les modèles ThinkPad E14 Gen 8 et ThinkPad E16 Gen 4. Ces appareils sont conçus pour les utilisateurs qui privilégient l'efficacité énergétique à la haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés de processeurs Intel tels que les Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 et Core 7 360. Selon ixbt.com, ces puces de la série Wildcat Lake possèdent une architecture unique : elles disposent toutes de seulement deux cœurs de performance principaux et quatre cœurs à faible consommation (LP). Cela permet d'économiser considérablement la batterie et de travailler pendant de longues périodes sans recharge.

Caractéristiques techniques et écran

Le modèle ThinkPad E14 Gen 8 est équipé d'un écran de 14 pouces, tandis que le ThinkPad E16 Gen 4 dispose d'un écran de 16 pouces. Les deux modèles utilisent des dalles IPS avec une résolution WUXGA, et le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Cette caractéristique prévient la fatigue oculaire lors du travail de bureau et assure une image fluide.

En matière de mémoire, Lenovo n'a pas fait d'économies : les ordinateurs sont proposés avec jusqu'à 32 GB de RAM et jusqu'à 1 TB de stockage SSD. Il est à noter que ces appareils ne disposent pas de cartes graphiques (GPU) dédiées ; tous les processus graphiques sont gérés par la puce graphique intégrée au processeur. Cela garantit que les ordinateurs ne surchauffent pas et fonctionnent silencieusement.

Connectivité et autonomie

Conformément aux standards modernes, les nouveaux modèles ThinkPad prennent en charge la toute dernière technologie Wi-Fi 7. Les appareils disposent également de deux ports Thunderbolt 4 pour le transfert de données à haute vitesse et la connexion de moniteurs externes. L'épaisseur du châssis est d'environ 20 mm, et le poids varie de 1,4 kg à 1,7 kg selon le modèle choisi.

En termes de capacité de batterie, deux options sont proposées aux utilisateurs : 48 Wh ou 64 Wh. Associées à la faible consommation énergétique des processeurs Wildcat Lake, ces batteries devraient suffire pour une journée de travail complète. Bien que le prix exact des appareils n'ait pas encore été annoncé, les experts estiment que ces ordinateurs portables seront commercialisés à des prix abordables.

La gamme Lenovo ThinkPad est également appréciée sur le marché ouzbek pour sa durabilité et son clavier confortable. Ces nouveaux modèles économes en énergie pourraient être particulièrement adaptés aux professionnels en déplacement et aux étudiants souhaitant une grande autonomie.