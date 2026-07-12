Le processus de certification du Boeing 737 MAX 7 touche à sa fin : 13 ans d'attente prennent fin

L'un des projets les plus attendus et les plus entravés du monde de l'aviation, le Boeing 737 MAX 7, atteint enfin sa phase finale. Selon le Wall Street Journal, citant ses sources, ce modèle devrait être certifié par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis d'ici fin juillet 2026. Si ce délai est respecté, Boeing aura réussi à conclure l'un des projets les plus complexes de son histoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le programme Boeing 737 MAX 7 a été officiellement lancé en mai 2013. Selon les plans initiaux, les avions devaient être livrés aux clients dès 2019. Cependant, les travaux sur le projet se sont étirés sur près de 13 ans en raison de divers problèmes techniques et de sécurité. En conséquence, la première livraison a pris sept ans de retard par rapport au calendrier initial.

Problèmes de sécurité et causes des retards

Le premier coup dur pour le projet a été les accidents des avions de la famille Boeing 737 MAX survenus en 2018 et 2019. Après ces tragédies, les vols de ce type d'appareil ont été suspendus dans le monde entier. Par la suite, le processus de certification du modèle MAX 7 a été à nouveau interrompu en raison de défauts dans le système de protection contre le givrage des moteurs. Les ingénieurs ont passé près de deux ans à corriger ces défauts, et les travaux n'ont été achevés qu'à la fin de 2025.

De plus, l'incident de janvier 2024, où une porte d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines s'est détachée en plein vol, a attiré davantage l'attention des autorités de régulation. La FAA a renforcé le contrôle sur les processus de production de Boeing et a élargi la portée des inspections pour tous les nouveaux modèles. Cela a nécessité des tests et une documentation supplémentaires pour le MAX 7.

Capacités techniques et principaux clients

Le Boeing 737 MAX 7 est considéré comme le modèle le plus compact de sa famille. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Capacité passagers : jusqu'à 172 personnes selon la configuration ;

Autonomie maximale : environ 7000 kilomètres ;

Objectif : remplacer les anciens modèles Boeing 737-700.

Le client principal de ce modèle reste la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines. Le transporteur a commandé un total de 256 appareils de ce type, ce qui représente plus de 90 % de toutes les commandes passées pour le MAX 7. Actuellement, une vingtaine d'avions prêts à l'emploi sont stockés sur le site de Moses Lake, dans l'État de Washington. Une fois la certification obtenue, l'entreprise prévoit de les livrer immédiatement aux clients.

La mise en service du Boeing 737 MAX 7 devrait intensifier la concurrence sur le segment des vols régionaux et moyen-courriers. L'entreprise travaille également sur le 737 MAX 10, doté d'une capacité supérieure, mais des difficultés liées aux délais y sont également observées. Les experts en aviation soulignent que la certification réussie du MAX 7 sera une étape importante pour restaurer la confiance envers la marque Boeing.